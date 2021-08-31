В Беларуси введен запрет на вывоз зерновых

Он установлен сроком на 6 месяцев для всех стран, включая партнеров по ЕАЭС, и связан с плохим урожаем в 2021 году.

Эта мера предусмотрена Постановлением Совета Министров от 24 августа 2021 г. №482. Всего в ограничительном списке 10 зерновых культур, включая пшеницу, кукурузу, рожь, гречиху и ряд других. Ограничения не касаются только транзита и гуманитарных поставок.

Как сообщается, запрет касается также вывоза в страны ЕЭАС. Правительство поручило МИД в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении мер нетарифного регулирования, указанных в документе. На рассмотрение ЕЭК также будет вынесено предложение о введении подобных мер на всей таможенной территории ЕАЭС.

Очевидно, что такое решение связано с не очень хорошим урожаем в текущем году. По состоянию на 25 августа в Беларуси было намолочено порядка 6,270 млн т зерна. По данным Минсельхозпрода, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,060 млн га, что составляет 97,2% запланированной площади. В министерстве сообщили, что государственный заказ по зерну выполнен на 89,6%, с этой целью поставлено 744,4 тыс. тонн.

В Российской Федерации также есть озабоченность в связи с практически неконтролируемым ростом экспорта, поэтому предложение белорусов о введении ограничительных мер там может встретить понимание у чиновников. Согласно предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», с учетом поставок в страны ЕАЭС вывоз зерна и зернобобовых из России по итогам 12 месяцев сельхозгода достиг 50,6 млн т, что значительно больше, чем в предыдущих двух сезонах. Этот показатель является вторым результатом после рекорда-2017/18. То же самое происходит и с отгрузками пшеницы: около 38,8 млн т за сезон-2020/21 (в 2017/18-м - 42 млн т). Россия сейчас является лидером по экспорту пшеницы в мире.

Источник: Sputnik.by

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