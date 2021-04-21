Беларусь полностью запретила вывоз злаков

Временный запрет касается как «дальнего зарубежья», так и стран ЕАЭС.

Соответствующее постановление Совмина от 14 апреля 2021 г. №221 опубликовано на Национальном правовом портале. В нем говорится, что запрет будет действовать в течение трех месяцев. В перечень злаков, которые запрещено вывозить из страны, входят пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи), рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале и другие культуры.

Вывозить злаковые нельзя будет даже в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, «при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта».

Впрочем, документом предусмотрены исключения. Разрешается вывоз данных товаров в случае, если их вывозят в качестве гуманитарной помощи другим государствам, а также в качестве припасов. Запрет также не распространяется на случаи, когда перемещение злаковых происходит в рамках транзитных международных перевозок.

Как заявил в эфире СТВ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, трехмесячный запрет на вывоз зерна из страны введен с целью обеспечить кормами собственное поголовье. По его словам, это решение не связано с кризисом. Просто Беларусь не торгует зерном, а использует его в качестве сырья для животноводства, которое можно продавать с более высокой добавленной стоимостью.

- Мы увидели, что в последнее время начинается вывоз зерна. Ввели трехмесячный запрет, чтобы обеспечить свое поголовье и получить ту продукцию, которую мы планировали… Наверное, на мировом рынке наше зерно дешевле, есть интерес его купить… Но мы не хотим вести торг именно зерном. При получении продукции животноводства мы для республики получим большую выгоду, - пояснил заместитель министра.

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