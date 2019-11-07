Почему сельскому хозяйству не обойтись без новых технологий

К 2050 г. человечеству необходимо будет производить на 70% больше продуктов питания. А это невозможно без повышения эффективности сельхозпроизводства.

Необходимость изменения традиционных процессов работы обусловлена растущей численностью населения и, как следствие, повышенным спросом на продукты питания. К 2050 г. аграриям во всем мире предстоит прокормить 10 млрд населения! При этом поиск решений, как увеличить урожаи не уничтожая леса, также крайне важен, потому что производство еды уже привело к вырубке 75% мировых запасов леса.

Специалисты считают, что будущее сельского хозяйства - за инновационными технологиями. Производство может быть технологичнее, экологичнее, прибыльнее и продуктивнее за счет применения сенсоров, машинного обучения, роботов и спутников. Инновации изменят буквально каждый этап в цепочке производства продуктов питания. Но в главном тренде - точное земледелие, роботизация и альтернативные способы культивации культур.

- Большинство полей в мире неоднородны: на одних участках собирают низкий урожай, на других - высокий. Точное земледелие позволяет вносить в каждой зоне поля оптимальное количество удобрений, СЗР и семян, - говорит сооснователь белорусского стартапа OneSoil Всеволод ГЕНИН. - За счет этого экономятся средства и, в некоторых случаях, повышается урожайность. Сейчас в системе OneSoil доступен сервис по дифференцированному внесению фосфорных, калийных и азотных удобрений. Мы идем к тому, чтобы создать инструмент для дифференцированного посева и внесения СЗР. Кроме того, в нашей системе фермеры и агрономы хозяйств могут сами анализировать информацию со спутника с помощью мобильного приложения.

По мнению эксперта, точное земледелие будет развиваться в направлении еще большей детализации. На данный момент техника может дифференцированно обрабатывать каждые 16-24 м поля, а в будущем можно будет делать это на каждом метре!

Во множестве стран для мониторинга полей и экономии топлива уже используются дроны. Картинка с высоты птичьего полета позволяет быстро проанализировать посевы, определить качество почвы и рекомендовать схему рассадки с уплотнением рядов выращиваемой культуры. Последние исследования показали, что дроны могут увеличить скорость распыления в 5 раз в сравнении с традиционным оборудованием. Например, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации уже составило план по внедрению дронов и интернета вещей (IoT) во всех фермерских предприятиях в течение трех лет…

О перспективах внедрения современных технологий в Беларуси и о зарубежном опыте в этой области, читайте в статье Е. Сакович «Агросектор на пороге технологической революции», в печатной версии журнала «Директор» №8/2019.

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