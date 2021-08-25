Бизнес-климат в Беларуси: потеплело…

По оценке Национального банка, фактический ИБК в мае-июле 2021 г. составил 6,5%. Весной он впервые с осени 2019-го вышел из отрицательной зоны и продолжает расти.

Как отмечают в главном банке страны, фактический ИБК в мае-июле 2021 г. составил 6,5%, увеличившись по сравнению с февралем-апрелем на 8,1 процентного пункта. Это было обусловлено «ростом объема производства (преимущественно на предприятиях промышленности), значительным замедлением снижения спроса на фоне преобладания оптимистических ожиданий изменения данных показателей в последующие три месяца», - говорится в обзоре.

При этом индекс бизнес климата Национального банка (ИБК) скорректированный на сезонность, пока находится в отрицательной зоне. Но с начала 2021 года он также постепенно улучшается: по сравнению с предыдущими тремя месяцами он вырос на 2,9 процентного пункта и составил минус 1,1%.

Источник: Нацбанк

Экономическая конъюнктура, по оценкам респондентов исследования, в мае-июле 2021 г. по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом улучшилась. Ее назвали благоприятной 54,6% руководителей предприятий (в феврале-апреле 2021 г. - 45,8 %). Для 43,5% она остается неблагоприятной (три месяца назад так считали 52,8%). Как удовлетворительное отметили экономическое положение своего предприятия 69,9% руководителей, как плохое - 20,1% (тремя месяцами ранее - 67,5 и 24,9% соответственно).

По данным исследования в последние три месяца продолжилась тенденция восстановления спроса. Это констатировали строительные организации (баланс положительных ответов увеличился на 27,8%), предприятия транспорта (+23,7% ответов), торговли (+9,6% опрошенных) и предприятия промышленности. По сравнению с предыдущим трехмесячным периодом увеличился также физический объем реализации продукции (работ, услуг). Особенно на предприятиях промышленности и в строительных организациях.

По оценкам респондентов объем производства в мае-июле 2021 г. впервые с 2019 года достиг положительного значения и составил 1% (в феврале-апреле 2021 г. - минус 16,1%). Рост объемов констатировали предприятия промышленности, строительные организации, транспортные предприятия и организации торговли. Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий - участников мониторинга в мае-июле 2021 г. составил 70,7% (в феврале-апреле - 67,6%), средний срок обеспеченности заказами - 4,7 месяца.

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