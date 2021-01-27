МВФ прогнозирует восстановление мировой экономики

Согласно обзору, подготовленному Международным валютным фондом, прогноз роста мировой экономики в 2021 году увеличен до 5,5%.

МВФ ожидает роста экономической активности на фоне вакцинации к концу года. Кроме того, рост простимулируют меры поддержки в некоторых крупных странах. Прогнозируется, что сила восстановления будет значительно различаться в разных странах в зависимости от доступа к медицинскому вмешательству, эффективности государственной поддержки.

Развитые экономики в 2021 году вырастут на 4,3%, в том числе ВВП США на 5,1%, Еврозоны — на 4,2%, Германии — на 3,5%, Франции — на 5,5%, Великобритании — на 4,5%.

МВФ прогнозирует увеличение ВВП Китая в текущем году на 8,1%, Индии — на 11,5%, а России — на 3%. Прирост мировой торговли составит 8,1%, средней цены на нефть — 21,2%.

МВФ оценил сокращение мировой экономики в 2020 году в 3,5%, в том числе развитых экономик — на 4,9%, США — на 3,4%, Еврозоны — на 7,2%, Великобритании — на 10%, России — на 3,6%. ВВП Китая, по оценке МВФ, в 2020 году вырос на 2,3%.

В январском обновлении МВФ не делает прогноз для беларусской экономики, поэтому актуальной остается оценка фонда, сделанная в октябре. Тогда МВФ прогнозировал рост белорусского ВВП на 2,2% в 2021 году. При этом эксперты фонда полагали, что белорусская экономика сократится в 2020-м на 3%, а по факту ВВП уменьшился только на 0,9%.

Источник: Reformation