Конкурс «Лидеры промышленности Республики Беларусь»

На конкурс подали заявки на участие более 25 предприятий. Регистрация участников продлится до конца апреля. В Беларуси идет активная регистрация участников на II Республиканский конкурс на соискание премии за достижения в области промышленных технологий и менеджмента «Лидеры промышленности Республики Беларусь - 2024».

О том, как проходит конкурс и какие новшества ожидают участников в 2024 году, на недавней пресс-конференции в Доме прессы рассказали организаторы и члены жюри, а также победители конкурса прошлого года.

Актуальность конкурса «Лидеры промышленности Республики Беларусь» определяется той огромной ролью, которую играет промышленность в развитии национальной экономики. В 2023 году отрасли промышленности сформировали 27% ВВП Беларуси и стали одним из ключевых драйверов экономического роста. Отдельные предприятия и отрасли продемонстрировали невероятные темпы роста как по объемам промышленного производства (10-30%), так и объемам экспорта (30% и более).

Миссия конкурса «Лидеры промышленности Республики Беларусь» заключается в том, чтобы выявлять и поддерживать компании-лидеров, их передовые решения и достижения в области промышленных технологий, качества продукции, экспортной и инновационной деятельности, цифровой трансформации и автоматизации производства, продвигать и популяризировать такие достижения на белорусском и зарубежном рынках, создавать условия для обмена передовым опытом между предприятиями, для масштабирования эффективных решений и практик.

Спустя месяц с момента старта конкурса заявки на участие подали более 25 предприятий. Они представляют различные отрасли промышленности, такие как машиностроение, химия и нефтехимия, легкая промышленность, производство электроэнергии, промышленность строительных материалов, горнодобывающая, перерабатывающая промышленность и другие.

В числе участников - как малые и средние, так и крупные производители, которые представили свои передовые разработки и продукцию в таких номинациях, как «Предприятие года – Лидер в области совершенствования качества продукции», «Предприятие года - Лидер в области экспортной деятельности», «Продукт года в категории «Инновационность», «Техника года», «Продукт года в категории «Востребованность у потребителей», «Проект года по запуску нового производства» и др. (полный перечень можно найти на сайте конкурса https://www.industrialleaders.by)

Среди конкурсантов 2024 года - такие предприятия, как ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», РУПП «Гранит», Завод «Полимир» ОАО «Нафтан», ОАО «Минский вагоноремонтный завод», СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций», ОАО «Бабушкина крынка» - УКХ «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», ОАО «Белорусский металлургический завод – УКХ «Белорусская металлургическая компания», УП «Нива» Романовича С.Г. Солигорский район, РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Могилевлифтмаш», РУП «Брестоблгаз», ГП «Управляющая компания холдинга «БЦК», ОАО «КРИОН», РУП «Белорусская атомная электростанция», ОАО «Завод горного воска», ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье», ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения» и ряд других.

По словам организаторов, ожидается, что к концу апреля, после этапа регистрации участников, в финал конкурса выйдут более 50 предприятий и организаций, которые будут бороться за победу в 20 номинациях, объединенных в три группы: «Предприятие года», «Проект года», «Продукт года».

Конкурс проводится при активном участии научного и экспертного сообщества, представители которых вошли в оргкомитет и экспертный советы конкурса: Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного аграрного технического университета, Брестского государственного технического университета и ряда других научных и экспертных организаций.

В ходе пресс-конференции организаторы конкурса рассказали, какие приоритеты закладывают в конкурс в 2024 году и какие новшества ожидают участников конкурса.

- Особую актуальность конкурсу «Лидеры промышленности Республики Беларусь» в этом придает Указ Президента об объявлении 2024 года Годом качества. В течение года запланирован ряд мероприятий. Этот год станет для конкурса особенным, он станет более масштабным и «структурированным». Особый упор сделаем на те номинации, в которых качество является одним важнейшим фактором для присуждения наград победителям. Причем качество в различных аспектах. Это – высокие физико-технические характеристики и потребительские свойства, инновационность, безопасность и экологичность, востребованность у потребителей и другие. Совершенствуем процедуру конкурса, прежде всего критериальную систему – добавили ряд новых критериев, по которым оцениваются заявки предприятий-участников, – подчеркнули организаторы конкурса.

В этом году также будет уделено повышенное внимание проектам в области международной промышленной кооперации в рамках как Союзного государства, так и ЕАЭС, учитывая, насколько важны такие проекты для расширения экспортных поставок. К участию в конкурсе приглашены предприятия, которые совместно со своими российскими и казахскими партнерами создают совместные сборочные производства, расширяют товаропроводящие сети и т.д.

Задумываются организаторы конкурса и о развитии площадки по обмену опытом, которая формируется на базе конкурса. В 2024 году будет впервые проведена деловая конференция «Промышленный комплекс Республики Беларусь. Вызовы и возможности». Форум пройдет в мае в один день с церемонией награждения победителей конкурса.

Конференция направлена на то, чтобы представить передовые практики и кейсы предприятий - лидеров в различных отраслях промышленности. С презентацией своего опыта выступят представители промышленных предприятий, представители науки и экспертного сообщества. Еще одна задача, которую ставят перед собой организаторы – продвижение отечественных производителей на внешние рынки, налаживание кооперационных связей. С этой целью на конференцию будут приглашены эксперты и гости из России, Казахстана и других стран.

Председатель экспертного совета конкурса, заведующий кафедрой «Тракторы» АТФ БНТУ профессор Владимир Бойков подчеркнул, что предыдущий конкурс показал значительное количество участников представителей продуктивной промышленности – станкостроения, с машиностроения и других отраслей.

- В этом году мы ожидаем еще больше участников конкурса в связи с тем, что по итогам прошлого года увеличился вклад промышленности в рост ВВП, возрос экспортный потенциал, достаточно эффективно выполняется программа импортозамещения. На данный момент уже подано достаточное количество проектов минпромовскими предприятими.

Член жюри конкурса, заместитель директора НИРУП «Центр научных исследований легкой промышленности» Ирина Швайкова считает, что конкурс – это экзамен для предприятий: они анализируют свои сильные и слабые стороны. Эксперты не только оценивают, но и подсказывают. Конкурс - это площадка, на которой происходит обмен мнениями, а победа в нем нередко дает толчок дальнейшему развитию предприятий.

-Так, ОАО «8 Марта» после победы в конкурсе представляло свою продукцию на выставках, у предприятия появились новые заказы, оно успешно участвует в тендерах. Победа в конкурсе для предприятия - это признание его работы, - резюмировала она.

Владимир Дубина, советник директора ООО «Минский городской технопарк» - соорганизатора конкурса «Лидеры промышленности Республики Беларусь», в свою очередь, отметил:

- Итоги конкурса, который прошёл в 2023 году, показали, что это не просто конкурс, а бизнес-площадка для обмена опытом, где можно поделиться новыми, передовыми, инновационными технологиями в промышленности. Минский городской технопарк заинтересован во всём этом.

Регистрация заявок от предприятий на участие в Республиканском конкурсе «Лидеры промышленности Республики Беларусь - 2024» продлится до 19 апреля 2024 года.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам:

+375 (29) 683 71 33, +375 (29) 182-80-10

Подробности на сайте: https://www.industrialleaders.by

Видеоматериалы с пресс-конференции можно найти на YouTube канале конкурса //www.youtube.com/@industrialleaders_by">https://www.youtube.com/@industrialleaders_by