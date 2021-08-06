Промышленность вышла в лидеры по полученным кредитам

В 2021 году промышленные предприятия получили почти в 20 раз больше ресурсов, чем сельское хозяйство.

По данным Национального банка, за январь-июнь т.г. сумма кредитов, выданных юридическим лицам, увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% и составила 41,3 млрд. руб. Наибольшая доля кредитов была выдана промышленности - 19,9 млрд. руб. Для сравнения: общая сумма кредитов, выданных сельскохозяйственным организациям, составила порядка 1 млрд. руб.

Как сообщается, рост выдачи кредитов юридическим лицам обеспечен в основном за счет увеличения доли краткосрочных кредитов. По сравнению с первым полугодием 2020 г. они выросли на 10%. А вот выдача долгосрочных кредитов снизилась на 31%. Годовые темпы прироста требований банков к юридическим лицам на 01.07.2021 составили 8,7%.

Интересно, что после длительного перерыва кредитный портфель банков в части физических лиц с начала текущего года также, пусть и незначительно, вырос - на 0,9%. Наиболее растущий сегмент - кредиты на финансирование недвижимости с годовым темпом прироста по состоянию на 01.07.2021 в 12,8%.

По потребительскому кредитованию, наоборот, отмечается годовое снижение на 8,1%, что связано с сокращением спроса из-за увеличения процентных ставок и снижения темпов роста доходов населения. В целом за январь-май 2021 г. физическим лицам выдано кредитов на сумму 4,1 млрд. руб. Это на 21,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечают в Нацбанке, в настоящее время кредитование банками экономики находится вблизи равновесного тренда, который определяется долгосрочной макроэкономической динамикой и текущими финансовыми условиями. Годовые темпы прироста требований банков к экономике на 01.07.2021 составили 7,8%.

Ссылки по теме:

Спрос на кредитные ресурсы превышает предложение

Банк Развития значительно увеличил финансирование экономики