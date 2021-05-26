Кредиты в июне могут стать дороже

Национальный банк снова повысил расчетные величины стандартного риска.

Как сообщается, на июнь регулятор установил РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам на уровне 13,72% годовых (+0,29% к майскому показателю). Это касается только коммерческих кредитов, и не затрагивает кредиты, предоставленные на льготных условиях по решениям президента, правительства, за счет средств республиканских и местных органов государственного управления. По новым кредитам для физлиц РВСР с июня увеличена на 0,86% и будет составлять 17,98% годовых.

Данный инструмент регулирования был введен в Беларуси с 1 марта 2019 года с целью создать систему мер, направленную на ограничение риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом. Эта система позволяет Нацбанку «штрафовать» коммерческие банки за завышенные процентные ставки, которые выходят за рамки, рассчитанные по методики регулятора.

Банки, которые превышают расчетные величины стандартного риска, должны выполнять повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов.

Ранее такая же система применялась и к ставкам на депозитном рынке, но с марта 2020 г. Нацбанк временно прекратил эту практику по депозитным инструментам, заявив, что банки должны обладать большей гибкостью при реагировании на изменения ситуации на рынке.

В предыдущие годы изменения РВСР объективно работали на понижение ставок, поскольку с лета 2019-го наблюдалось их стабильное снижение, за исключением короткого периода в марте-апреле 2020-го в связи с кризисом на валютном рынке. Но с марта 2021 г. РВСР имеют явную тенденцию к росту, особенно в сегменте кредитования физлиц, что позволяет банкам повышать ставки по новым кредитам.

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