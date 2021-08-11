Объявлен конкурс на определение импортеров алкоголя на 2022 год

В прошлом году продажи алкогольных напитков на внутреннем рынке выросли на 2,1%, до 7,7 млн декалитров (дал)

Постоянно действующая межведомственная комиссия по организации и проведению конкурсов для определения юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции, объявила открытый конкурс на определение импортеров этой продукции с правом ее ввоза в Республику Беларусь в 2022 году. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Для участия в конкурсе необходимо представить конкурсные предложения в МАРТ по адресу: г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп.1, каб. 401. Документы принимаются по 6 сентября 2021 г. включительно. А сам конкурс состоится 22 сентября 2021 г. в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. При этом победители обязаны возместить затраты на его организацию и проведение.

Конкурсное предложение в соответствии с Декретом от 29 февраля 2008 г. №3 должно включать все необходимые документы и информацию об участнике конкурса: реквизиты и лицензии предприятия; данные лица, уполномоченного действовать от имени участника конкурса и подписывать все необходимые документы; перечень алкогольной продукции, которую участник конкурса намерен ввозить в Республику Беларусь в соответствии с кодами ТН ВЭД ЕАЭС, а также планируемых объемов ее ввоза; данные о списочной численности работников участника конкурса и их среднемесячной заработной плате и т.д.

Кроме того, к конкурсу допускаются только те юрлица, кто не имеет задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты. В том числе, в государственные целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды на 1 июля 2021 г.

По данным Белстата, продажи алкогольных напитков на внутреннем рынке в 2020 году выросли на 2,1%, до 7,7 млн дал. В том числе продажи коньяка увеличились на 18,6%, до 827 тыс. дал., слабоалкогольных напитков - на 21,6%, до 1,7 млн дал., пива - на 5%, до 41,1 млн дал., виноградного вина - на 1,8%, до 3,9 млн дал. Продажи водки в 2020 г. практически не изменились (8,8 млн дал.), а плодового вина - упали почти на 3%, до 4,5 млн дал.

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