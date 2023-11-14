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Гибкость и цифровое общение: как изменился белорусский бизнес за 10 лет

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Гибкость и цифровое общение: как изменился белорусский бизнес за 10 лет

За последние 10 лет бизнес-среда значительно изменилась под влиянием новых трендов и технологий. Цифровизация, социальные сети,подкасты, электронная коммерция стали частью нашей реальности. Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» провел исследование и узнал, какие перемены произошли в белорусских компаниях за десятилетие.  

Согласно результатам опроса, 72% предпринимателей заявляют о росте своего бизнеса за эти годы. 

А почти 50% – отмечают увеличение спроса на свои товары и услуги. При этом 75% респондентов говорят об усилении конкуренции в своей отрасли. 

Самое большое влияние на развитие компаний, по мнению участников опроса, оказало программное обеспечение для автоматизации – так ответили 62% предпринимателей. 

 

В ТОП-5 драйверов бизнеса за последние 10 лет также вошли социальные сети – 56%, мобильные и облачные технологии – 40% и 38%, искусственный интеллект – 11%.

 

50% белорусских компаний уже используют облачные технологии. 

43% работают с социальными медиа и цифровым маркетингом. И лишь 4% предпочитают традиционные каналы продаж, такие как ТВ, наружная реклама и печать.

ТОП драйверов Инструменты аналитики внедрили 40% опрошенных, автоматизацию процессов – 37% предпринимателей, а мобильные платформы и приложения есть у 35% компаний. 

«Технологии развиваются стремительно, появляются новые правила и инструменты, – говорит Полина Ганкович, СЕО онлайн-сервиса Битрикс24 в Беларуси. – На все бизнес-процессы в ближайшем будущем будет влиять искусственный интеллект, большие данные и аналитика. 

 

Согласно нашему исследованию, больше трети предпринимателей уже используют эти инструменты,чтобы упростить мониторинг и оценку результатов в компании. 

Еще 17% – прогнозируют поведение клиентов на основе данных, а для 15% компаний аналитика – ключевой инструмент принятия решений. 

 

При этом треть белорусских компаний не почувствовали влияния этого технологического фактора на свой бизнес. 

Но в современном мире невозможно сохранить конкурентоспособность и  быстро реагировать на изменения на рынке без постоянной прокачки компетенций команды и цифровой инфраструктуры компании. 

ТОП каналов

Интересно, что 30%  участников нашего опроса назвали гибкость самым важным качеством современного предпринимателя – и это самый популярный ответ! Еще 22% выбрали обучаемость.

Рано или поздно бизнес сталкивается с тем, что нужно искать новые возможности для улучшения своих продуктов и услуг, оптимизировать бизнес-процессы и внедрять решения, которые помогут адаптироваться к новым условиям рынка.» 

Потребительские предпочтения также меняются. 

При том, что 40% предпринимателей фиксируют большую ориентацию потребителей на цену, каждый пятый отмечает рост клиентских ожиданий от сервиса и потребности  в персональном подходе.

Цифровизация коснулась и коммуникаций с клиентами. Бизнес активно использует digital-каналы для привлечения, удержания клиентов и для обеспечения быстрой обратной связи.

Мессенджеры стали самым популярным каналом общения для 35% белорусских компаний. Еще 17% чаще всего используют е-mail, 7% - видеоконференции.

При этом треть предпринимателей предпочитают общаться с клиентами по телефону. 

* Исследование проходило 2-13 октября 2023 года, в опросе приняли участие сотрудники 319 белорусских компаний.

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