Украина ввела крутые льготы для ИТ-бизнеса

По некоторым позициям они выглядят интереснее, чем условия работы резидентов белорусского Парка высоких технологий.

Верховная Рада приняла закон №4303 «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине». Этот документ вводит специальный правовой режим для ИТ-компаний, которые решат присоединиться к проекту «Дія City». Для них предусмотрены специальная модель налогообложения, гибкие условия трудоустройства и отдельный порядок взаимодействия с госорганами.

Целью проекта является создание в Украине мощного ИТ-хаба. Авторы закона прогнозируют, что уже в 2021 году благодаря внедрению стимулирующих мер в ИТ-сфере будет создано около 80 тыс. новых рабочих мест. А до 2025 г. ожидается почти 2-кратный рост рынка креативной индустрии - с 6,2 млрд долл. (данные 2019 г.) до 11,8 млрд.

Статус резидента «Дія City» может получить только ИТ-компания - разработчики программного обеспечения или компьютерных игр, а также компании из смежных сфер, например, роботехники и кибербезопасности. Кроме создателей азартных игр. При этом Кабинет министров может добавлять сферы деятельности, доступные резидентам. Важные условия: доход от продажи ИТ-услуг резидента должен составлять не менее 90% выручки, а среднемесячная зарплата его сотрудников - от 1200 евро в эквиваленте (для стартапов это правило вступает в силу через год после начала работы).

На 25 лет закрепляются гарантии неизменности режима деятельности, включая налогообложение. А оно такое: налог на доходы физлиц - 5%, ЕСВ (единый социальный взнос) - в минимальном размере (сейчас - 1320 грн в месяц, или около 50 долл.). Корпоративный налог предлагается на выбор: или - на прибыль в размере 18%, или - на выведенный капитал (9%). Кроме того, ИТ-компании будут платить военный сбор - 1,5%. Сейчас компании платят в среднем 41,5%, если работают со штатными сотрудниками.

Предусмотрено невмешательство государства в деятельность таких бизнесов и презумпция правомерности их деятельности. Например, для совершения уголовно-процессуальных действий в отношении резидентов и их руководства будет необходимо предварительное согласование с прокурором не ниже областного уровня. Аналогично – в отношении таких компаний понадобится предварительное согласование мероприятий государственного надзора (контроля) с руководителем или заместителем руководителя соответствующего центрального органа исполнительной власти.

Что еще важно: резидентов не будут «добровольно-принудительно» собирать под одной крышей и строить для этого какие-то Парки или центры. Специальный режим для них будет действовать в любом уголке страны, и став резидентом компании не придется менять привычные условия работы. Причем, она сможет привлекать в штат как ФЛП (аналог ИП в Беларуси), так и на обычной контрактной основе. Кроме того, закон вводит понятие «гиг-контракта», который компания может заключать с физлицом на выполнение определенных задач (проектов). Есть и другие интересные новшества.

Украина является одним из популярных направлений для релокации белорусских айтишников. Точное количество выехавших вряд ли кто-то подсчитывал, но специалисты говорят о нескольких тысячах. По крайней мере, в октябре прошлого года со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Александра Борнякова СМИ писали, что с августа 2020-го из Беларуси в Украину въехало около 1,2 тысячи белорусских ИT-специалистов.

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