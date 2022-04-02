Что ждет ИТ-бизнес в Беларуси?

Похоже, у белорусского государства не осталось стимулов, чтобы остановить волну релокации ИТ-компаний и специалистов.

Недавно профессиональный интернет-ресурс Devby опубликовал результаты опроса отечественных «айтишников» на предмет их готовности к релокации. Выводы оказались неутешительными для отрасли: 26,8% заявили, что уже уехали, 28,2% - собираются это сделать, 28,5% - еще не определились. И только чуть более 15% никуда уезжать не собираются. Большинство из опрошенных планируют уехать/уехали в Польшу (37,2%) и Грузию (25,5%). Эти направления лидируют с большим отрывом. Еще 8,4% выбрали Литву. Остальные локации менее популярны.

Без сомнения данная ситуация является катастрофической для ИТ-бизнеса в Беларуси и для Парка высоких технологий, в частности. Недавно руководство Парка сообщало о подготовке проекта изменения условий работы для ИТ-компаний. Речь шла о том, чтобы вернуть ряд ранее отмененных и добавить новые преференции для компаний-резидентов. Однако, буквально на днях правительство, наоборот, ужесточило условия работы для этого бизнеса.

Постановлением Совета Министров №178 от 28 марта 2022 г. резидентам ПВТ был повышен размер отчислений в фонд Парка с 1 до 2% от выручки. Чтобы было понятно, о каких суммах речь: например, в 2020 году выручка компаний-резидентов составила 7,4 млрд руб. То есть, дополнительный процент - это 74 млн руб. Между тем, в 2021 г. обороты в ПВТ заметно выросли! Как говорится в документе, решение принято «в целях реализации государственно значимых и социальных проектов, определенных государственными органами».

В этих условиях фактическое причисление релокантов к «тунеядцам», которые обязаны оплачивать 100% коммунальных услуг (Постановление Совмина №166 от 25 марта 2022 г.), вряд ли удержит специалистов в стране. Тем более, что руководство ИТ-компаний порой вынуждено переводить бизнес в другие юрисдикции, так как из-за санкций и визовых ограничений у них возникает много проблем с клиентами. Эта информация подтверждается свежими данными с рынка труда. По статистике Исследовательского центра rabota.by за 7-14 марта, информационные технологии возглавляют пятерку отраслей в стране с наибольшим падением числа активных вакансий, по сравнению с 14-20 февраля. За это время количество вакансий в отрасли упало на 26,7%.

Что это значит для экономики в целом? По итогам января-февраля ИТ-сектор обеспечил около 0,5 п.п. в общем приросте ВВП страны, который составил +1,2%. Средняя начисленная зарплата в ИТ-бизнесе за эти 2 месяца составила 5 752 руб. против 1 517 руб. в среднем по экономике. По сравнению с 2021 годом размер реальной зарплаты в ИТ-секторе вырос на 16,6% (+6,9% по экономике). Этот бизнес продолжал нанимать персонал (+2% к среднесписочной численности за 2021 г.), тогда как по экономике в целом наблюдалось падение на 2,3%. То есть, релокация ИТ-компаний означает сокращение высокооплачиваемых рабочих мест, снижение экспорта и поступления валюты в страну в ближайшей перспективе.

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