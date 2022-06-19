Доля ИТ-бизнеса в ВВП Беларуси составляет 7%

Эту цифру озвучил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя процессы цифровизации в стране.

Первый заместитель Министра экономики Юрий Чеботарь рассказал о подготовке к XXVIII Международной специализированной выставке ТИБО-2022, которая состоится с 6 по 10 июня в Минске. При этом он отметил высокие темпы цифровизации административных процедур в стране и заявил, что в настоящее время доля ИТ-отрасли в ВВП превышает 7% и имеет «существенный потенциал для дальнейшего роста». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Ранее Белстат обнародовал результаты работы ИКТ-предприятий в I квартале 2022 г. По данным статистического ведомства, доходы от услуг в области телекоммуникаций в I квартале 2022 г. составили 1 045,5 млн рублей, или 111,2% к уровню I квартала 2021 г. в сопоставимых ценах. 54,3% в этом объеме приходится на услуги передачи данных, 24,2% - на услуги сотовой связи. Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) в отрасли заметно превышает среднюю по экономике и составляет более 57%.

ИКТ-сектор, по данным Белстата, по итогам января-марта занимает второе место в экспорте услуг среди всех отраслей белорусской экономики. Этот показатель составил 759,6 млн долларов и вырос на 3,5% к аналогичному периоду прошлого года. Общий объем экспорта услуг за I квартал 2022 г. составил 2 266,4 млн долл., т.е. доля ИТ-сектора в нем - примерно 33,5%.

Тем не менее, специалисты отмечают, что дальнейшее развитие ИТ-сектора в стране может затормозиться из-за ускоряющейся релокации компаний и отдельных специалистов за рубеж. По данным статистики, в апреле из белорусских ИТ-компаний уволилось более 3 тысяч специалистов. Это в 2,2 раза больше, чем в апреле 2021 г., и на 36% превышает показатель марта 2022 г. Всего же с начала года ИТ-бизнес уволил на 50% больше сотрудников, чем трудоустроил.

Ссылки по теме:

Что ждет ИТ-бизнес в Беларуси?

Резиденты ПВТ получат новые льготы