Резиденты ПВТ получат новые льготы

Администрация Парка готовит проект изменения условий работы для ИТ-компаний. Планируется вернуть ряд ранее отмененных и добавить новые преференции.

По данным ресурса dev.by, резиденты ПВТ получили письмо от администрации Парка, в котором сообщается о разработке новых мер поддержки ИТ-сектора. Вероятно, это является следствием ухудшения инвестиционного климата в Беларуси и оттока капитала и специалистов в связи с релокацией ряда высокотехнологичных бизнесов, а также появления новых выгодных локаций для этого вида деятельности в соседних странах.

Среди мер, которые предлагаются белорусским «айтишникам»: мораторий на проверки и уголовные дела в ИT по экономическим статьям, а также на ухудшение действующего законодательства о ПВТ, в том числе в части использования валютной выручки. Рассматривается возможность возврата к ранее использовавшейся ставке подоходного налога (9%) и даже отсрочка от призыва в армию для сотрудников компаний.

Кроме того, разрабатываются меры помощи ИТ-компаниям со стороны государства по осуществлению внешнеторговых расчетов. В частности, в плане использования альтернативных валют, UnionPay, расчетов в криптовалютах. Им также могут разрешить вносить наличные на счета компаний без подтверждения происхождения средств, что вообще беспрецедентно! Планируется легализовать и дистанционную работу сотрудников в других странах, включая прием на работу без личного присутствия. А инвесторам могут позволить корректировать показатели бизнес-проектов.

Как сообщается, эти идеи уже внесены в правительство. Возможно даже, что часть предложений войдет в нормативные акты, касающиеся всей страны, а не только субъектов ПВТ. Администрация Парка также отрабатывает специфические условия, касающиеся работы отдельных компаний, с госорганами в «ручном режиме» и предлагает участникам рынка оперативно присылать свои предложения по улучшению бизнес-климата в ИТ.

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