EPAM минимизирует присутствие в Беларуси?

После ухода из бизнес-центра «Красавiк» компания приняла решение о закрытии еще четырех офисов в Минске.

Благодаря посту в Facebook технического менеджера компании NetCracker Сергея Лавренкина, рынок узнал малоприятную для владельцев коммерческой недвижимости информацию: компания EPAM приняла решение закрыть несколько больших офисных центров в Минске.

В частности, называются такие адреса: ул. Клары Цеткин, 51, ул. Притыцкого, 27, ул. Тиражная, 150 и пр. Дзержинского 104а. Два первых офиса будут закрыты, соответственно, с 15 сентября и 15 октября, а два других - с 31 октября и 15 ноября. Вероятно, это связано со сроками завершения договоров аренды.

Как сообщается, причиной такого решения стал выбор сотрудников. 85% из них предпочитают продолжить работу на «удаленке» или в смешанном формате. Кроме того, в прошлом году компания приобрела здание бизнес-центра «Клевер Парк», у нее в собственности есть и другие офисы…

Тем не менее, нельзя не заметить связь между политическими событиями в Беларуси в прошлом году и активизацией программы EPAM по релокации сотрудников. Уже в этом году Александр Лукашенко обвинил председателя совета директоров компании Аркадия Добкина в финансировании протестов. После чего в ряде ТГ-каналов прошла информация о том, что EPAM переводит свои мощности на зарубежные сервера. А Добкин в одном из интервью заявил, что компания не собирается уходить из Беларуси, пока ее к этому не вынудят

ЕPAM Systems входит в элиту мирового ИТ-рынка. Компания работает в 40 странах мира и растет почти на 40% в год. Численность персонала на 31 декабря 2020 г. составила около 41 200 сотрудников. Ожидается, что в 2021-м эта цифра увеличится еще на 10 тыс. специалистов. Объем выручки EPAM за первый квартал 2021 г. вырос на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 780 млн долл. По оценкам руководства компании, по итогам текущего года рост выручки составит не менее 29%.

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