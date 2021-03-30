EPAM отказался от аренды столичного бизнес-центра

Компания, которая в последние годы была одним из крупнейших арендаторов офисной недвижимости, уходит из бизнес-центра «Красавiк»

- У EPAM изменились планы, поэтому она решила отказаться от данного объекта в силу многих причин. Оговорены сроки, в течение которых компания освободит бизнес-центр. В ближайшее время мы приступим к активной фазе поиска новых арендаторов, - сообщил по этому поводу представитель группы компаний «Твоя столица», которая является соинвестором этого проекта.

Компания EPAM полностью арендовала бизнес-центр «Красавiк» с 2016 года. Это современный и комфортабельный офисный центр общей площадью около 20 тыс. кв. м, стоимость которого оценивалась ранее в 15 млн фунтов стерлингов. На 80% его строительство проинвестировала английская компания Ergo Fin Ltd. Соинвесторами стали белорусские компании - ЗАО «Внешпромагроинвест» и «Твоя столица».

Как считают эксперты, EPAM оптимизирует расходы на аренду. Это может быть связано с ранее озвученной информацией о том, что более 90% сотрудников белорусского подразделения компании работают в удаленном режиме. Кроме того, в 2020 году штат технических специалистов компании рос значительно медленнее, чем в 2019-м, а часть сотрудников выехала за рубеж, в том числе из-за политической ситуации в стране. Сегодня у EPAM не менее десяти офисов только в Минске. В прошлом году у компании также появился новый собственный бизнес-центр «Клевер Парк».

Источник: dev.by

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