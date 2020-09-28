Угроза для белорусских инвесторов

Продолжение эскалации отношений Минска со своими соседями может сказаться не только на бизнесе внутри страны, но и на белорусских инвесторах в ставших «недружественными» странах.

На территории Украины, Польши, Литвы и Латвии локализованы несколько сотен компаний с белорусским капиталом, обеспечивающих многомиллионные обороты между странами. «Ежедневник» выделил крупнейшие из них и, зачастую, наиболее уязвимые бизнесы в случае эскалации политических и экономических отношений.

Украина

На территории Украины работает белорусская компания, которая в качестве резидента в прошлом году заработала больше всего денег на зарубежных рынках.

Это – топливный трейдер «БНК-Украина», являющийся дочерней структурой Белорусской нефтяной компании. По объему выручки в 2019 году он занял 24-е место среди 200 крупнейших компаний Украины.

В прошлом году «БНК-Украина» наторговала на украинском рынке продукцией Мозырского НПЗ и «Нафтана» на сумму 1,076 млрд евро в эквиваленте. Для сравнения: этот показатель «БНК-Украина» в 1,8 раза больше, чем выручка самого крупного белорусского бизнеса на российском рынке – Торгового дома «Белаз».

Больше чем российское, заработало в прошлом году в Украине и местное подразделение IT-разработчика EPAM Systems. Выручка еще одной компании с белорусскими корнями, вошедшей в топ-200 самых главных украинских бизнесов, составила около 278 млн евро. Выручка российского EPAM едва перевалила за 200 млн евро.

Третьим белорусским участником украинского рейтинга по итогам 2019 года стал дистрибутор IT-продуктов ASBIS. Выручка компании «АСБИС-Украина», вернувшейся в топ-200, составила 174 млн евро.

Польша

Представительство белорусского бизнеса в польской экономике не такое значительное как в Украине и в балтийских странах. По итогам 2019 года в топ-1000 крупнейших местных бизнесов вошла только одна компания, имеющая отношение к Беларуси.

Это дочерняя структура логистической группы компаний AsstrA-Associated Traffic AG AsstrA Polska. Этот бизнес создал белорус Дмитрий Лагун, который недавно получил швейцарское гражданство. В Швейцарии находится и центральный офис группы.

По итогам 2019 года AsstrA Polska заняла 583-е место среди крупнейших польских компаний с выручкой около 28 млн евро в эквиваленте.

Литва

Литва – торговый партнер Беларуси из первой десятки. Эта балтийская страна и важный объект инвестиций из Беларуси.

Крупнейшим по выручке белорусским бизнесом, работающим на литовском рынке, по итогам 2019 года стала трейдерская компания брестского рыбоперерабатывающего холдинга «Санта Бремор» Santa Trade. Выручка клайпедской компании, обеспечивающей производственные площадки в Бресте сырьем, составила около 96 млн евро.

Этот показатель оказался выше, чем у совместного предприятия «Беларуьскалия» и литовского бизнесмена Игоря Удовицкаса Biriu kroviniu terminalas. Компания, эксплуатирующая в Клайпеде терминал по перевалке удобрений, заработала в прошлом году 90,5 млн евро.

В топ-3 крупнейших бизнесов с белорусским капиталом в Литве по итогам прошлого года вошел производитель оптических приборов Yukon Advanced Optics Worlwide. Компания отчиталась о выручке в объеме 87,5 млн евро. Ключевым владельцем группы является белорус Александр Ольшевский.

Латвия

В этой балтийской республике крупнейшим бизнесом из Беларуси стала еще одна дочка Белорусской нефтяной компании - Transbaltic oil. Трейдер, занимающийся реализацией нефтепродуктов в балтийских странах и их транзитом через местные порты, в прошлом году заработал 146 млн евро.

Второе место по объему выручки оказалось у еще одного представителя госсектора Беларуси – компании Oil Logistic. Компания входит в товаропроводящую сеть концерна «Белнефтехим» и продвигает продукцию его нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. Ее выручка составила 36 млн евро.

В топ-500 важнейших бизнесов с белорусским капиталом в Латвии на протяжении нескольких последних лет оказывается частный автомобильный перевозчик компания «Трансимпериал». В прошлом году ее дочка заработала почти 25 млн евро.

Источник: Ежедневник