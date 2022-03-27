Государство будет стимулировать строительство арендного жилья

Госпредприятиям разрешили самостоятельно определять порядок его использования и устанавливать размер платы за проживание сотрудников.

На самом деле никаких особых льгот Указ №112 от 21 марта 2022 г. «Об особенностях использования арендного жилья» не предусматривает - ни льготного кредитования, ни налоговых преференций или т.п. Речь идет лишь о большей свободе для государственных организаций, которые построили такое жилье за счет собственных средств или с привлечением кредитов, им распоряжаться.

Такое жилье будет закрепляться за госпредприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и оно сможет самостоятельно определять порядок и условия предоставления этого жилья в соответствии с локальными нормативными актами (например, коллективными договорами), а также устанавливать размер платы за пользование таким жильем для своих работников. Единственное условие: этот размер не должен быть меньше установленного частями 3-5 п. 2 ст. 31 Жилищного кодекса.

Для госпредприятий также устанавливается целевой порядок использования средств, полученных от сдачи построенного арендного жилья. Эти средства будут оставаться у организаций и направляться на строительство нового арендного жилья, погашение кредитов, привлеченных на его строительство, а также на содержание и развитие материально-технической базы, связанной с эксплуатацией жилищного фонда.

В Указе есть также пункты, касающиеся всех структур, распоряжающихся арендным жильем в стране. Так местным исполкомам предоставляется право освобождать граждан от платы за пользование арендным жильем коммунального жилищного фонда, требующим ремонта, при условии его выполнения с согласия граждан за счет собственных средств. Такие решения будут утверждаться вышестоящими организациями, а затраты на проведение ремонта должны соответствовать специально разработанной смете.

Нужно сказать, что арендное жилье является достаточно популярным в Беларуси, но из-за дефицита средств строится его немного в общем объеме жилищного строительства. Так, согласно Постановлению Совета Министров №69 от 4 февраля 2022 г. «О мерах по выполнению заданий по строительству жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним на 2022 год», в стране должно быть введено в эксплуатацию 4,2 млн кв.м жилья. В том числе, всего 86,9 тыс. арендных «квадратов».

Не так давно министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович рассказал, что прорабатывается возможность выкупа арендного жилья. По его словам, в течение ближайшего полугода министерство подготовит необходимую нормативную базу и вынесет этот вопрос на рассмотрение правительства.

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