В Беларуси хотят вернуть жилищные облигации

Но механизм их эмиссии ужесточат, а использование полученных таким путем средств станет целевым под персональную ответственность должностных лиц компании-застройщика.

Министерство архитектуры и строительства вынесло на общественное обсуждение проект Указа об изменении Указа Президента от 4 мая 2021 г. №176 «О жилищных облигациях». Как говорится в обосновании к проекту нормативного акта, цель его разработки - «совершенствование порядка эмиссии жилищных облигаций и защита прав граждан при финансировании ими строительства жилых помещений посредством института жилищных облигаций».

Этот механизм довольно популярен у застройщиков. Еще в прошлом году в Минске около половины предлагаемых на продажу новостроек продавалось с использованием жилищных облигаций. Однако контролирующие органы не раз отмечали, что этот инструмент финансирования создает условия для мошенничества и значительные риски возникновения долгостроев. Дело в том, что при долевом строительстве деньги, поступающие от покупателей, застройщик обязан использовать именно на строительство конкретного дома. В то время как у механизма жилищных облигаций такого ограничения ранее не было. Поэтому с помощью вырученных путем продажи ценных бумаг средств компании часто затыкали «дыры» в бюджетах, что иногда приводило к невыполнению обязательств перед держателями облигаций.

В результате 4 мая появился Указ №176 «О жилищных облигациях», которым установлен запрет на регистрацию в Беларуси таких ценных бумаг. Этот запрет вступил в силу с 7 ноября 2021 года. Исключения были установлены только для инвестиционных договоров, заключенных до вступления указа в силу и для проектов в соответствии с решениями президента. Очевидно, сейчас правительство рассчитывает с помощью возобновления эмиссии облигаций несколько оживить жилищное строительство.

Что предлагает изменить Минстрой? Во-первых, планируется установить дополнительные требования к порядку эмиссии и государственной регистрации выпусков жилищных облигаций. В частности, при регистрации таких ценных бумаг будет необходимо «обязательное наличие немодифицированного аудиторского мнения в аудиторском заключении по годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, наличие аудиторского заключения по специальному аудиторскому заданию, подтверждающего достоверность стоимости чистых активов юридического лица, намеревающегося осуществить эмиссию жилищных облигаций и поручителя».

Во-вторых, при передаче застройщиком - эмитентом облигаций своего имущества (ценных бумаг, транспортных средств, недвижимости и др. активов) в залог, а затем - не реже 1 раза в 2 года в течение нахождения данного имущества в залоге, устанавливается норма о необходимости проведения обязательной экспертизы достоверности независимой оценки стоимости этого имущества. А кроме того - предлагается установить обязательный ежегодный аудит годовой бухгалтерской и финансовой отчетности и аудит достоверности стоимости чистых активов эмитентов жилищных облигаций и их поручителей. И еще: ежегодный аудит целевого использования привлекаемых на строительство объектов денежных средств.

В-третьих, для средств, вырученных путем эмиссии жилищных облигаций, устанавливается такой же порядок целевого использования, как и при «долевке». А именно: вырученные таким путем денежные средства должны размещаться на специальных счетах, открытых для каждого объекта строительства. Причем, в проекте указа прямо подчеркивается, что «эмитент вправе открыть не более одного специального счета в белорусских рублях для каждого объекта строительства», и что «поступившие на специальные счета денежные средства используются эмитентами только по целевому назначению».

В-четвертых: денежные средства на таких «спецсчетах» будут защищены от списания и арестов, за исключением случаев «отмывания средств» и т.п. В документе говорится: «Обращение взыскания по исполнительным и иным документам, являющимся основанием для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке, на денежные средства, размещенные на специальных счетах, не производится, арест на указанные денежные средства не налагается, приостановление операций по специальным счетам не осуществляется».

Наконец, еще один важный момент: предусматривается персональная ответственность должностных лиц уполномоченных органов и руководителей эмитентов за нарушение (несоблюдение) требований указа. А все нормы указа предлагается распространить также на выпуски жилищных облигаций, государственная регистрация которых осуществлена до 1 июля 2022 года.

Проект документа размещен на площадке «Правовой форум Беларуси», а его общественное обсуждение продлится до 13 февраля 2022 г.

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