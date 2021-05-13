В Беларуси запретили жилищные облигации

Эксперты считают, что это не отразится на ценах, но усложнит жизнь застройщикам.

4 мая Александр Лукашенко подписал Указ №176 «О жилищных облигациях», которым устанавливается запрет на их регистрацию в Беларуси. Этот запрет вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования документа, т.е. - с 7 ноября 2021 года.

Как отмечается в официальном комментарии, указ «принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство». Отчасти это так. Дело в том, что действующий порядок обязывает застройщиков аккумулировать взносы дольщиков на специальном счете, и эти средства не могут использоваться на что-то иное, кроме собственно строительства данного объекта. А вот порядок использования денежных средств, получаемых девелоперами при выпуске жилищных облигаций, так жестко не регламентируется. В результате были прецеденты, когда этими ресурсами компании, образно говоря, «затыкали дыры» в своих бюджетах, что вело к недофинансированию строительства и появлению долгостроев.

Другое дело, что как бы там ни было, жилищные облигации являются довольно распространенным способом привлечения средств в жилищное строительство. Так, по данным путеводителя по новостройкам Минска портала prometr.by, сейчас с использованием этого механизма предлагается на продажу практически половина всех новостроек (49%). Поэтому запрет объективно сужает пространство для «маневра» денежными средствами для застройщиков.

По словам руководителя «Твоя столица Новостройцентр» Натальи Жаловой, с уже продающимися на рынке по жилищным облигациям домами ничего не произойдет, они будут продолжать достраиваться и продаваться. Как и с выпущенными застройщиками жилищными облигациями - их можно будет использовать в дальнейшем.

Впрочем, механизм финансирования с помощью жилищных облигаций окончательно уйдет с рынка нескоро. Во-первых, указ допускает регистрацию таких бумаг в рамках реализации инвестиционных договоров, заключенных до вступления в силу этого документа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций. Во-вторых, в указе есть оговорка о том, что применение данного механизма остается возможным «в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь».

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