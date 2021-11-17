Что происходит на рынке офисной недвижимости

Вакантность по-прежнему высокая, а арендаторов интересуют недорогие помещения с небольшой площадью.

По данным Группы компаний «Твоя столица», на начало ноября объем предлагающихся в аренду офисных площадей в бизнес-центрах Минска составлял 115 тыс. кв. м. Это на 37 тыс. кв. м больше, чем в начале года. Вакантность на рынке офисной недвижимости стабильно росла с начала пандемии. Тогда это объяснялось, прежде всего, переходом многих компаний на удаленную форму работы. Последний резкий скачок произошел в начале текущего года, и это уже скорее было связано с ухудшением ситуации в экономике и релокацией ряда бизнесов в сопредельные страны.

С ценами аренды - примерно такая же ситуация. После резкого снижения в начале весны они стабилизировались и на текущий момент в среднем с учетом НДС составляют: в классе «А» - 22,7 евро за кв. м, в классе «В+» - 15,3 евро, в классе «В» - 11,1 евро и в классе «С» - 8,3 евро. Хотя нужно понимать, что это цены предложения, а реальная цена сделки может значительно отличаться в зависимости от объекта и конкретного клиента.

- Пока вакантность на рынке хотя и высокая, но достаточно стабильная. Ее рост прекратился. Но если ряд ИТ-компаний, в частности EPAM, все-таки уйдут из арендуемых помещений в этом году, как планировали, то это серьезно скажется на объемах вакантных площадей в сегменте «В+», - говорит начальник отдела консалтинга и аналитики Группы компаний «Твоя столица» Юрий ПОПОВ. - Что касается цен аренды, то раньше собственники помещений были готовы обсуждать скидку в пределах 5%, или может быть, чуть больше. Сейчас же цена реальной сделки может отличаться от первоначальной на 10%, а иногда и еще значительнее. Все зависит от конкретной ситуации. Причем, более чем на 90% спрос сейчас сосредоточен в недорогом сегменте - до 10-15 евро за «квадрат».

Действительно, по данным ГК «Твоя столица», в структуре спроса на офисные помещения 52% приходится на самые дешевые варианты - до 10 евро за метр. Еще 39% - до 15 евро. В сумме на недорогие офисы приходится 91% спроса. При этом значительно упал метраж арендуемых помещений: 37% арендаторов интересуют офисы до 50 кв. м. Когда такое было? Разве что в конце 90-х - начале 2000-х. В совокупности 76% - это спрос на площади до 150 кв. м.

Конечно, релокация таких крупных компаний, как EPAM, серьезно ударит по рынку. Ранее площади, которые арендует компания в четырех бизнес-центрах («Орлан», Fortune, «Титан» и «Рам Глобал») оценивались в 26 тыс. кв. м GLA (арендопригодной площади). Это практически четверть сегодняшнего объема вакантности на всем рынке! Как известно EPAM сообщил о своем желании уйти из этих помещений до конца осени. Если этому примеру последуют другие ИТ-компании, то ситуация еще больше осложнится. Между прочим, сегодня доля ИТ-бизнеса на рынке офисов составляет, по некоторым оценкам, около 40%, а в сегменте современных бизнес-центров, построенных в последние 3-5 лет, и подавно - все 70%.

Впрочем, специалисты отмечают, что, несмотря на сложную ситуацию, продажи офисных помещений не прекратились. Более того, по количеству сделок на протяжении, по крайней мере, последних 1,5 лет они довольно стабильны. Другое дело, что цены продажи уже далеко не те. Так, по данным ГК «Твоя столица», за 9 месяцев текущего года средняя цена продажи в бизнес-центрах класса «В» составила 1 233 долл. за кв. м, а класса «С» - 1 045 долларов.

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