Подписан Указ «О налогообложении». Что изменилось?

Льготы по договорам добровольного страхования жизни и дополнительных пенсий, снижение НДС для детского питания и другие новшества.

В соответствии с Указом №285 «О налогообложении», подписанном 22 июля, освобождены от обложения подоходным налогом доходы, полученные в виде страхового возмещения или обеспечения в связи с наступлением страховых случаев по договорам добровольного страхования жизни и дополнительных пенсий, заключенным до 1 января 2021 года на срок менее 3-х лет. Причем, по которым уплата страховых взносов за физическое лицо осуществлялась за счет средств организаций и индивидуальных предпринимателей. Либо - физических лиц, не состоящих в отношениях близкого родства, опекуна, попечителя и подопечного.

Второе важное изменение уже для пищевой промышленности - Указом с 1 августа снижена ставка налога на добавленную стоимость с 20 до 10% в отношении отдельных продовольственных товаров, используемых в производстве детского питания при их ввозе и продаже в Беларуси. В частности: для печенья растворимого, овощей и иных гомогенизированных продуктов, фруктов, орехов, соков и т.д. Это решение, по сути, отыгрывает ситуацию назад, так как в начале года ставка НДС на эти продукты была повышена, что привело к росту цен на детское питание.

Кроме того, как сообщается, Указом установлен особый порядок (с применением повышенного коэффициента к кадастровой стоимости в размере 0,015) исчисления в 2021-2022 гг. арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти торговые центры и торговых объектов, входящих в торговую сеть. То есть, вероятно, речь идет о некотором повышении стоимости аренды земли для таких объектов.

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