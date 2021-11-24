Предприятия получат льготы при покупке электромобилей

Ранее большинство налоговых преференций при ввозе и приобретении электрокаров были доступны только физлицам.

22 ноября 2021 г. был подписан Указ №447, который вносит изменения в Указ №92 от 12 марта 2020 года «О стимулировании использования электромобилей». Документ распространяет действие льгот и преференций, установленных Указом №92, на все категории электромобилей.

В частности установлено, что юридические лица вправе применять инвестиционный вычет в размере 100% первоначальной стоимости электромобилей, включая легковые, или стоимости вложений в их реконструкцию. Эта норма действует до 31 декабря 2025 г. В отношении зарядных станций вычет в пределах 100% был возможен только в 2020 г., а далее он ежегодно снижается. Например, в текущем году он ограничен 80 процентами, а к 2025-му составит 30%.

Ввозимые юридическими лицами на территорию Республики Беларусь электромобили, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет, освобождаются от налога на добавленную стоимость. Ранее льготы по НДС были возможны только для граждан. Ввозимые организациями-производителями автокомпоненты также освобождаются от налога на добавленную стоимость.

В Указе говорится, что при установке, модернизации или дооборудовании зарядных станций организации, в собственности (оперативном управлении или хозяйственном ведении) которых находятся зарядные станции, имеют право безвозмездно передать их организациям, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. А последние, в свою очередь, обязаны безвозмездно принять эти товары (работы, услуги) на присоединение к объектам данной инфраструктуры.

При этом затраты по приобретению, установке, модернизации или дооборудовании зарядных станций, безвозмездно переданных принимающей организации, включаются передающей организацией в состав внереализационных расходов. Кроме того, изъятие и предоставление земельных участков из земель общего пользования для установки и обслуживания зарядных станций, за исключением электрозарядных комплексов, не требуются.

Предполагается, что предоставление льгот юрлицам при покупке электромобилей позитивно отразился на их продажах в Беларуси. Сегодня из 6150 электромобилей, которые приобретены в стране в течение последних трех лет, 5700 куплены после вступления в силу Указа №92. Количество потребляемой ими электроэнергии возросло в 6 раз. В стране действуют более 480 зарядных станций, а до конца этого года их число должно увеличиться до 600. Доля электромобилей в общей численности транспорта пока не превышает 1%.

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