Поправки в налоговое законодательство приняты в первом чтении

Единый доход пока отменять не планируют, но ставки повысят. А ИП смогут пользоваться «упрощенкой» только до 2023 года, и не все.

Вообще, конечно, то, что сейчас происходит с изменением налогового законодательства, - беспрецедентно. До Нового года осталось две недели, а многие налогоплательщики до сих пор не знают, по каким условиям они будут работать в январе. Но, что есть, то есть… 14 декабря проект Закона «Об изменении законов» (по вопросам налогообложения) был принят в первом чтении нижней палатой парламента. Конечно, в него еще могут быть внесены изменения, но с учетом дефицита времени, вероятно, основные подходы, озвученные депутатам министром финансов Юрием Селиверстовым, сохранятся.

Самая обсуждаемая в бизнес-сообществе тема касается налогов для малого бизнеса. Авторы законопроекта предлагают «корректировку» ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в 2,3-4 раза, а также расширение перечня видов деятельности с уплатой единого налога для самозанятых. Напомним, что ранее планировалось полностью отменить единый налог. Для агроэкоусадеб предлагается установить повышенные ставки сбора в размере 31 руб. в месяц за каждую усадьбу (сейчас - две БВ в год), а ставку сбора по ремесленной деятельности - в размере 62 руб. в год.

«Упрощенке» для ИП осталось жить всего один год и то в усеченном формате - уже со следующего года исключается возможность ее применения для индивидуальных предпринимателей в сфере услуг (кроме некоторых видов). А с 2023 года ожидается полная отмена этой системы для данной категории плательщиков. То есть, с 2023 года для ИП останется три варианта: общая система налогообложения, или (если у него нет наемных работников) - переход в категорию самозанятых, или - создание микроорганизации.

Что касается микроорганизаций (с числом работников до 50 чел.), то у них тоже остался небольшой выбор. Если они решат работать в рамках УСН, то Минфин предлагает отменить для них уплату налога на добавленную стоимость и установить единую ставку налога в размере 6% от выручки. Но это при условии, что выручка не превысит 2,15 млн руб. в год. В противном случае им предлагается вернуться к общему порядку налогообложения.

Самозанятым гражданам пока придется платить повышенный единый налог. А с 1 января 2023 года для физических лиц будет введена новая система налогообложения - «налог на профессиональный доход» в размере 10%. Как сообщается, его можно будет уплачивать посредством цифрового мобильного приложения, и он заменит уплату подоходного налога и страховых взносов в фонд социальной защиты.

Из других заметных изменений, заложенных в законопроект, можно упомянуть повышение предельного размера инвестиционного вычета: по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам - с 15 до 20% их первоначальной стоимости, а по машинам и оборудованию, а также по транспортным средствам - с 30 до 40% их первоначальной стоимости. Сообщается, что эта мера направлена на стимулирование деловой активности и повышение инвестиционной привлекательности.

С другой стороны, областным и Минскому городскому Советам депутатов предоставят права увеличивать стандартную ставку налога на прибыль (18%) в пределах 2-х процентных пунктов в отношении плательщиков этого налога в местный бюджет. Правда, при расходовании полученных за счет этой меры средств, исполкомам придется придерживаться целевого характера. Эти доходы могут быть использованы только на финансирование расходов по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, реконструкции, капитального и текущего ремонта местных автомобильных дорог.

Законопроект также содержит резонансную норму по обязанности иностранных организаций и предпринимателей при электронной дистанционной продаже товаров с 1 июля 2022 года исчислять и уплачивать НДС в Беларуси. Насколько эта норма сохранится в итоговом варианте - сказать сложно, так как этот подход уже раскритиковали в России и других странах ЕАЭС, как ведущий к двойному налогообложению трансграничной электронной торговли.

В целом, по оценке Минфина, при принятии законопроекта в данном виде налоговая нагрузка в 2022 году по сравнению с 2021-м уменьшится на 0,9 процентного пункта и составит 22,6% к ВВП.

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