Налоговая система должна не разрушать, а стимулировать бизнес

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец - о причинах негативной реакции делового сообщества на поправки в налоговое законодательство.

В рамках круглого стола «Новый проект Налогового кодекса: каких изменений ждать белорусам» председатель РСПП Александр Швец поделился своими опасениями в связи с разработкой проекта нового Налогового кодекса, который предполагает много радикальных изменений для предпринимателей.

По словам руководителя бизнес-союза, несмотря на то, что реформа режимов налогообложения объективно назрела, негативная реакция частного бизнеса на опубликованный законопроект вполне закономерна и ожидаема. По его словам, на фоне отставания по росту ВВП, явной направленности расходной части бюджета на поддержку госсектора и отсутствия такой поддержки для частного бизнеса государство заявляет о необходимости увеличить поступления в бюджет от малого и среднего бизнеса. Хотя основная задача малого бизнеса - это решение вопроса занятости, а не обеспечение доходов бюджета.

- Получается парадокс: мы с остервенением вкладываем в одни и те же направления государственные инвестиционные деньги и годами, десятилетиями ожидаем их возврата, - отмечает глава РСПП. - При этом никак не стимулируем инвестиционный цикл у проверенных, эффективных частных компаний. Это и формирует философское недоверие частников, которое отражается на многих аспектах ведения бизнеса.

Как позитивный момент взаимодействия госорганов с бизнес-сообществом, Александр Швец, привел пример работы над предыдущей редакцией Налогового кодекса. Даже несмотря на набившую оскомину 33 статью, которую приняли без консультаций с бизнес-союзами. Однако по его словам, ни предыдущий, ни нынешний проект НК не обеспечивают четкой ступенчатости для развития бизнеса и для понимания своего развития самим предпринимателем:

- Вот он - самозанятый. Работал, прошел этот период. Потом - он ИП, который может выбрать 3 направления: единый налог, упрощенная система налогообложения и общая система. При этом законодательство никак не ограничивало ипэшника в выборе одного направления - он мог быть еще и самозанятым, что-то делать как самозанятый, что-то - как ипэшник, перераспределять свои финансовые потоки. На этом фоне работать юридическому лицу в любой категории было конкурентно тяжелее. Поэтому необходимо выстроить такую ступенчатость: на определенном этапе развития уперся в потолок - и не должно быть выбора, на сколько ИП «клонироваться». А должно быть понимание, что путь один - в юрлицо.

По мнению руководителя бизнес-союза, чтобы Налоговый кодекс выполнял свою стимулирующую функцию должна решаться проблема недоверия бизнеса к государству через адекватное правоприменение. Как прописано в п. 9.1. Директивы №4: установить, что в случае неясности или нечеткости предписаний актов законодательства суды, другие государственные органы и иные государственные организации, должностные лица принимают решения в пользу субъектов предпринимательской деятельности и граждан.

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