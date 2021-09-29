ИП в Беларуси не смогут использовать «упрощенку» и единый налог

С 1 января 2022 г. - частично, а с 2023-го - полностью. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.

То, о чем догадывались представители бизнеса, но во что не хотели до конца верить, наконец произошло. 28 сентября на сайте Минфина Беларуси был опубликован проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь». В частности, в Налоговый кодекс. Слухи о возможном кардинальном ухудшении условий налогообложения для малого бизнеса подтвердились - законопроект предполагает сокращение использования упрощенной системы налогообложения и единого налога, а также еще ряд малоприятных нововведений.

Мы попросили прокомментировать основные планируемые (если закон все-таки будет принят в таком виде) изменения Сергея ВАРИВОДУ, заместителя председателя РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:

- Проект изменений в Налоговый кодекс предусматривает отмену ряда популярных у малого бизнеса льготных режимов.

1. С 1 января 2022 года прекращается использование упрошенной системы налогообложения (УСН) индивидуальными предпринимателями (ИП), осуществляющими оказание услуг (за исключением туристических, в сфере здравоохранения, по перевозке сухопутным транспортом, организации общественного питания, по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей). Также с 1 января 2022 года прекращается использование УСН нотариусами и адвокатами. При этом организации и ИП смогут использовать «упрощенку» только без НДС и при годовой выручке не более 2 150 000 рублей для организаций с численностью работающих не более 50 человек, и годовой выручке не более 460 000 рублей для ИП. А с 1 января 2023 года прекращается применение УСН для всех индивидуальных предпринимателей! Ставка налога при УСН устанавливается в размере 6% от выручки.

2. С 1 января 2022 года сокращается количество видов деятельности, при осуществлении которых ИП могут использовать режим единого налога. Будет невозможно использовать ЕН для таких видов деятельности, как общепит, торговля автомототранспортными средствами, дистанционная торговля товарами, указанными в пп.1.2. ст. 337 НК, услуги прочего пассажирского транспорта, дополнительные жилищно-коммунальные услуги. А с 1 января 2023 года прекращается использование режима ЕН для всех индивидуальных предпринимателей.

3. Вводится новый налоговый режим (Глава 40 Налогового кодекса) - налог на профессиональный доход. Фактически это налог на доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют постоянного работодателя и не привлекают физических лиц по трудовым и (или) по гражданско-правовым договорам, а также на доход от использования имущества. Ставка этого налога предполагается на уровне 10% при годовой выручке в пределах 60 000 рублей и 20% - в той части, которая превысит указанный предел, а также независимо от размера выручки, если она получена от юридических лиц или ИП, то есть иных субъектов хозяйствования. Налог на профессиональный доход заменит обязательство уплаты подоходного налога и отчислений в Фонд социальной защиты населения. При этом предприниматели, нотариусы и адвокаты не смогут использовать этот режим.

4. Физические лица становятся плательщиками налога на недвижимость в виде принадлежащей им на праве собственности жилой квартиры по годовой ставке 0,1% (за исключением льготных категорий). Таким образом, законодатель уравнивает условия уплаты налога на недвижимость между владельцами жилых домов и квартир. При этом вводятся расчетные цены объектов жилой недвижимости, которые и будут использованы в качестве базы для исчисления налога.

5. Для осуществляющих деятельность в сфере агроэкотуризма ежегодный платеж увеличивается с 2-х базовых величин в год до 31 рубля в месяц. И то при условии, если выручка не превысит 100-кратный уплаченный налог. Все, что выше - 10% от сверхлимитной выручки. Причем, с 1 января 2024 года и эту льготу предполагается упразднить.

Есть и другие изменения. Что хотелось бы сказать по этому поводу? Для любого непопулярного действа (такого, как отмена льгот, в частности) нужен лозунг, а также звучный и бесспорный девиз. В данном случае решение о существенном сокращении льготных режимов для малого бизнеса продвигается под флагом борьбы с неравенством среди субъектов хозяйствования, то есть с целью достижения справедливости. Каких субъектов? Разумеется, частных. Покушаться на привилегированное положение предприятий госсектора, в том числе на обилие искажающих конкурентную среду налоговых льгот, пока не дозволено.

Я бы аплодировал стоя за создание конкурентной среды хотя бы в части фискальной нагрузки, если бы не три «но». Первое: сокращение льгот для избранных не сопровождается снижением налоговой нагрузки для всех. Второе: ухудшение условий ведения предпринимательской деятельности малым бизнесом на фоне растущего оттока работающих в госсекторе создает риски роста безработицы. Ну, а о третьем - сохраняющемся существенном неравенстве фискальной нагрузки в государственном и частном секторе - я уже упомянул выше.

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