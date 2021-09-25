Что нужно знать о льготах при покупке электромобиля

Их много, они касаются как физических, так и юридических лиц. Но законодатель ограничил срок их действия и предусмотрел определенный порядок их применения.

Сегодня все чаще и чаще на улицах городов можно встретить электромобиль (здесь и далее имеется в виду легковой автомобиль категории M1 или M1G, приводимый в движение исключительно электрическим двигателем). Считается, что электромобили более экологичны, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, поэтому некоторые страны стимулируют их покупку, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду со стороны автомобильной промышленности и эксплуатации автотранспорта.

В Республике Беларусь также есть ряд стимулирующих мер, направленных на увеличение количества электромобилей в стране. Попробуем разобраться - какие бонусы предлагает государство владельцам электротранспорта. В 2020 г. был принят Указ Президента от 12.03.2020 №92 «О стимулировании использования электромобилей», который предусматривает ряд льгот для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые действуют до 31декабря 2025 г.

Инвестиционный вычет

Во-первых, юридические лица, осуществляющие приобретение электромобилей (в т.ч. путем создания) и их эксплуатацию, вправе применить инвестиционный вычет в пределах 100% их первоначальной стоимости. По общему правилу такой вычет (абз.4 п.2.2 ст.170 Налогового кодекса Республики Беларусь) по транспортным средствам и стоимости вложений в их реконструкцию можно применить в размере не более 30% первоначальной стоимости (стоимости вложений в реконструкцию). Исключение - легковые автомобили, кроме специальных, а также используемых для оказания услуг такси.

Отметим, что данная льгота является единовременной. Ее можно применить по одному и тому же объекту дважды только в случае осуществления дополнительных вложений в этот же объект, в размере суммы ранее не принятой для расчета инвестиционного вычета.

Инвестиционный вычет можно применить в течение двух лет, начиная с отчетного периода, на который приходится месяц (абз.5 п.2.2 ст.170 Налогового кодекса):

с которого в соответствии с законодательством начато начисление амортизации основных средств, используемых в предпринимательской деятельности;

в котором стоимость вложений в реконструкцию увеличила в бухгалтерском учете первоначальную (переоцененную) стоимость основных средств.

Следовательно, только для легковых электромобилей законодатель делает исключение из общего правила и разрешает применять инвестиционный вычет в размере полной покупной стоимости и/или суммарных затрат на модернизацию электромобиля. Заметим, что сумма инвестиционного вычета в данном случае может быть весьма значительной, учитывая стоимость самого электромобиля или стоимость батарей к нему.

Нулевая ставка и возврат НДС

В отношении электромобилей, ввезенных на территорию Беларуси физическими лицами (гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в стране), применяется нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость. Но этой льготой могут воспользоваться только физические лица, не обладающие статусом индивидуального предпринимателя! Юридические лица не имеет права на применение нулевой ставки НДС при ввозе электромобилей на территорию Республики Беларусь.

Причем, если физические лица приобрели электромобиль на территории Республики Беларусь, то они имеет право на возврат НДС, уплаченного при приобретении электромобиля, при этом сумма налога к возврату не может превышать 500 базовых величин (по состоянию на сентябрь 2021 г. - 14 500 руб.). Более того, возвращенная сумма НДС не является объектом для исчисления подоходного налога с физических лиц.

Порядок возврата НДС при приобретении электромобилей на территории Республики Беларусь определяет Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09.06.2020 №333 «О возврате физическим лицам сумм налога на добавленную стоимость и об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2018 г. №726».

Следует учитывать, что физическое лицо может претендовать на возврат НДС лишь в том случае, если оно полностью погасило свои обязательства перед продавцом и предоставило в налоговый орган по месту своего жительства перечень документов согласно вышеприведенному Постановлению №333. Нужно также не забывать, что данная льгота перестает действовать 1 января 2026 г. То есть, если у физического лица был оформлен кредит на электроавтомобиль, рассрочка, или авто было взято в лизинг и не выкуплено полностью до 31.12.2025 г., то вернуть уплаченный за электромобиль НДС будет невозможно.

Нулевая таможенная пошлина

Также отметим, что физические лица имеют право на еще одну льготу при ввозе электромобилей на территорию Беларуси для личного пользования: в период с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года ввозная таможенная пошлина составляет 0% (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.03.2020 №29). Но с 1 января 2022 года ставка таможенной пошлины при ввозе электромобилей составит уже 15%, что необходимо учесть, принимая решение о покупке такого автомобиля за рубежом.

В отношении легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания таможенная пошлина рассчитывается, исходя из количества лет, прошедших с года выпуска, рабочего объема двигателя в евро за 1 куб. сантиметр (от 1,5 до 5,7 евро для автомобилей, с даты выпуска которых прошло более 3-х лет). Или - в процентах от таможенной стоимости автомобиля (48% при стоимости автомобиля свыше 8,5 тыс. евро, с года выпуска которого прошло менее 3 лет).

Очевидно, что льготная ставка таможенной пошлины в отношении электромобиля действительно является существенной экономией на данный момент, даже если не принимать во внимание сравнение ее с таможенной пошлиной на ввоз легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

На сегодняшний день физические лица могут воспользоваться еще одной льготой: не уплачивать таможенный сбор при ввозе электромобилей. Такая льгота предусмотрена Указом Президента от 22.12.2018 №490 «О таможенном регулировании» в подп.1.2, п.1: «таможенные сборы за совершение таможенных операций не уплачиваются в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых без уплаты таможенных пошлин, налогов либо ввозимых с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов».

Что изменится, если в 2022 г. льгота по установлению нулевой ставки при ввозе электромобилей на территорию Беларуси физическими лицами для личного пользования не будет продлена? В этом случае с 1 января 2022-го им придется уплачивать таможенную пошлину уже по ставке 15%. Плюс - таможенный сбор за совершение таможенных операций в размере 120 руб., если, конечно, сумма сбора не изменится в 2022 г.

Транспортный налог и плата за парковку

В отношении транспортного налога, который был введен с 1 января 2021 г., законодатель также предусмотрел льготу, установленную абз.5 п.2 ст.307-2 Налогового кодекса Республики Беларусь. Там говорится, что «не признаются объектом налогообложения транспортным налогом транспортные средства категории M1 или M1G (код ТН ВЭД 8703 80 000 2), приводимые в движение исключительно электрическим двигателем». Данная льгота будет действовать до 31.12.2025 г. и применима как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Последним бонусом при приобретении электромобиля является освобождение их собственников от платы за парковки, находящиеся в коммунальной собственности. Бонус - приятный, учитывая стоимость общего абонемента (80 руб./мес) для платных парковок открытого типа (без шлагбаума) в г. Минске.

Таким образом, меры, направленные на стимулирование приобретения электромобилей, касаются как физических, так и юридических лиц, хотя к последним не применимы льготные ставки по НДС и таможенным пошлинам. Однако если льготные условия по таможенным платежам для физических лиц не будут продлены, то приобретение электромобиля за рубежом потеряет экономическую привлекательность, так как ни один отечественный электромобиль пока не сошел с конвейера.

Елена ИГНАТОВИЧ,

член Палаты налоговых консультантов

Республики Беларусь,

налоговый консультант ООО «ХЕЙМДАЛЛЬ»

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