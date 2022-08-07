ИТ-бизнес по-прежнему поддерживает белорусскую экономику

Экспорт услуг в отрасли на душу населения является одним из самых высоких в мире, а доля ИТ-компаний в общем объеме уплаченных в стране налогов продолжает расти.

Несмотря на продолжающуюся уже несколько лет релокацию ИТ-бизнеса за пределы белорусской юрисдикции и определенный отток специалистов, эта отрасль продолжает бить рекорды по экспорту и платежам бюджет. Так, за I квартал текущего года резиденты ПВТ уплатили 230 млн руб. в качестве налогов.

Правда, специалисты говорят, что на налоговые отчисления ИТ-компаний повлиял рост зарплат из-за курсового скачка в феврале-марте и выплаты релокейт-бонусов. Но все равно: это в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года и в принципе больше, чем в каком-либо налоговом периоде до этого. В итоге доля резидентов Парка в общем «налоговом пироге» страны составила 2,8%.

Кроме того, недавно Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликовала статистические данные за 2021 год по экспорту компьютерных услуг стран-членов ООН. Оказалось, что в Беларуси экспорт компьютерных услуг на душу населения увеличился на 20% и составил 320 долл. (годом ранее - 267 долл.). По итогам года Беларусь с Чехией и Румынией оказалась в ТОП-3 лидеров среди стран Восточной Европы стран по этому показателю. Для сравнения: в Венгрии этот показатель составил 276 долл., Польше - 266, США - 135, Южной Корее - 156, Японии - 75, России - 44, Грузии - 35.

Правда, государство в лице Администрации ПВТ прилагает определенные усилия, чтобы не допустить массового сворачивания ИТ-бизнеса в стране. После повышения в I квартале Совмином ставки отчислений резидентов ПВТ в фонд Парка с 1 до 2% от выручки, принято решение вернуть «все как было». Со II квартала ИТ-компании снова будут отчислять ПВТ только 1%. В этом плане особенно интересными будут результаты работы Парка (в частности, выручка и суммы уплаченных налогов) за II квартал. Они покажут ситуацию в этом бизнесе в динамике и удалось ли правительству и руководству ПВТ остановить отток компаний из страны.

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