AMDG и БРЕНД ГОДА замерили цифровую зрелость бизнеса в Беларуси

В опросе Digital Maturity, который проводился с ноября по декабрь 2022 года, приняли участие 74 компании. Согласно результатам исследования, общий уровень цифровой зрелости белорусского бизнеса находится на фрагментарной ступени.

В конце 2022 года digital-агентство AMDG и профессиональный конкурс “БРЕНД ГОДА” провели масштабное ежегодное исследование, с помощью которого оценили уровень цифровой зрелости белорусских компаний.

Что такое Digital Maturity

Digital Maturity (цифровая зрелость) ― это комплексный показатель погруженности компании в интернет-маркетинг, который включает в себя использование CRM и инструментов автоматизации, а также грамотную работу с собственной продажной воронкой и аудиторией. Впервые такое исследование проводилось компаниями Google и BCG в Европе и США.

В зависимости от полученных результатов, компании были распределены по пятиступенчатой шкале уровней: отсутствующий, начальный, фрагментарный, интегрированный и максимальный.

На каком уровне цифровой зрелости находятся компании Беларуси

Согласно результатам исследования, 46% опрошенных компаний находятся на начальном этапе. Еще 34% ― на фрагментарном. Но благодаря 14% организаций, чей уровень был оценен как интегрированный, средний показатель digital-зрелости белорусского рынка исследователи оценили как фрагментарный.

Наивысший уровень цифровой зрелости отмечается у крупных компаний с большим штатом сотрудников и выручкой, работающих в отраслях финансовой деятельности и IT. Далее идут розничная торговля и услуги для бизнеса.