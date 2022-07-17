Еще одно международное агентство понизило белорусский рейтинг

Fitch установил его на уровне «С». Это связано с угрозой технического дефолта из-за решения правительства о возможности выплат по евробондам в национальной валюте.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с «ССС» до «С». «Понижение рейтинга последовало за объявлением Министерством финансов 29 июня о совместном постановлении Совета министров и Национального банка Беларуси о том, что платежи по еврооблигациям в долларах США будут переводиться в белорусских рублях на счет в АСБ Беларусбанк, доступный платежному агенту», - говорится в сообщении.

Рейтинг «С» - это преддефолтный уровень согласно терминологии Fitch. Агентство заявило, что если к концу льготного периода - 13 июля - платежи по еврооблигациям 2027 года не будут произведены в соответствии с первоначальными условиями (то есть, в свободно конвертируемой валюте), это будет означать технический дефолт по белорусским облигациям. Аналогичная ситуация не так давно произошла с российским долгом.

В случае, если это произойдет с белорусскими евробондами, Fitch понизит долгосрочный рейтинг дефолта (РДЭ) страны до уровня «RD» (ограниченный дефолт), а данный конкретный выпуск долга - на «D». В дальнейшем РДЭ может быть повышен только после того, как страна нормализует отношения со своими международными кредиторами. Причем, агентство также будет считать дефолтом обмен еврооблигаций на гособлигации, размещенные на внутреннем рынке, номинированные в долларах, если расчеты по ним будут вестись в белорусских рублях. Fitch называет такой механизм «обменом проблемного долга».

Проблема с выплатами по внешним займам в России и Беларуси связана с техническими трудностями, возникающими при перечислении валюты на счета держателей бумаг и кредиторов в условиях действия международных санкций. Российские власти, принимая решение о расчетах в национальной валюте, отмечали, что санкционные ограничения не позволяют иностранным платежным агентам, занимающимся обслуживанием таких расчетов, полностью и своевременно перечислять средства всем кредиторам. Вероятно, аналогичная ситуация сложилась и с Беларусью, потому что с наличием валюты в столь небольших объемах, очевидно, у правительства проблем нет.

Как отмечают эксперты, «технический дефолт» не несет непосредственной угрозы белорусской экономике. Для признания его полноценным необходимо, чтобы не менее 25% держателей долга заявили, что им не заплатили согласно оговоренным условиям, а затем это должны зафиксировать рейтинговые агентства. То есть, должно пройти довольно значительное время. Кроме того, в текущих условиях дефолт сам по себе также не является большой проблемой, потому что все возможные в этом случае последствия уже наличествуют в связи с введением международных санкций.

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