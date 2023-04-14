Digital-агентство AMDG проведет ежегодное исследование популярности фармпроизводителей в Байнете

Компания AMDG объявила о проведении ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Специалисты оценят эффективность digital-продвижения фармацевтических производителей за период январь — декабрь 2022 года. В анализе примут участие девять категорий.
В рамках исследования будет составлен рейтинг популярности фармкомпаний и объявлены производители с самым высоким уровнем цифровой эффективности. Церемония награждения победителей Pharma Digital Awards состоится 21 апреля 2023 года.
О PDA
Цель Pharma Digital Awards — проанализировать эффективность использования digital-инструментов в фарминдустрии и оценить конкурентоспособность производителей на белорусском фармацевтическом рынке.
Методология исследования
В рамках исследования будут проанализированы:
- 3 площадки;
- 9 категорий;
- 517 наименований.
Методология исследования предполагает анализ спроса на фармацевтические продуктов в разрезе трех систем: Google, Яндекс и 103.by.
Период исследования: январь — декабрь 2022 года.
В анализе приняли участие следующие категории:
- от простуды и гриппа;
- при кашле;
- от аллергии;
- от изжоги;
- при заболеваниях глаз, век;
- витамины;
- для горла;
- для носа;
- для лечения и профилактики варикоза.
Награждение победителей Pharma Digital Awards состоится 21 апреля 2023 года.
Подробнее ознакомиться с методологией исследования можно здесь.