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Digital-агентство AMDG проведет ежегодное исследование популярности фармпроизводителей в Байнете

Информация о материале
Digital-агентство AMDG проведет ежегодное исследование популярности фармпроизводителей в Байнете

Компания AMDG объявила о проведении ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Специалисты оценят эффективность digital-продвижения фармацевтических производителей за период январь — декабрь 2022 года. В анализе примут участие девять категорий.

В рамках исследования будет составлен рейтинг популярности фармкомпаний и объявлены производители с самым высоким уровнем цифровой эффективности. Церемония награждения победителей Pharma Digital Awards состоится 21 апреля 2023 года.

 

О PDA

Цель Pharma Digital Awards — проанализировать эффективность использования digital-инструментов в фарминдустрии и оценить конкурентоспособность производителей на белорусском фармацевтическом рынке.

 

Методология исследования

В рамках исследования будут проанализированы:

  • 3 площадки;
  • 9 категорий;
  • 517 наименований.

Методология исследования предполагает анализ спроса на фармацевтические продуктов в разрезе трех систем: Google, Яндекс и 103.by.

 

Google Яндекс 103

 

Период исследования: январь — декабрь 2022 года.

 

В анализе приняли участие следующие категории:

  • от простуды и гриппа; 
  • при кашле; 
  • от аллергии; 
  • от изжоги; 
  • при заболеваниях глаз, век; 
  • витамины; 
  • для горла; 
  • для носа; 
  • для лечения и профилактики варикоза.

 

Награждение победителей Pharma Digital Awards состоится 21 апреля 2023 года.

 

Подробнее ознакомиться с методологией исследования можно здесь.

 

Digital-агентство AMDG проведет ежегодное исследование популярности фармпроизводителей в Байнете
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