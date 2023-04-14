Digital-агентство AMDG проведет ежегодное исследование популярности фармпроизводителей в Байнете

Компания AMDG объявила о проведении ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Специалисты оценят эффективность digital-продвижения фармацевтических производителей за период январь — декабрь 2022 года. В анализе примут участие девять категорий.

В рамках исследования будет составлен рейтинг популярности фармкомпаний и объявлены производители с самым высоким уровнем цифровой эффективности. Церемония награждения победителей Pharma Digital Awards состоится 21 апреля 2023 года.

О PDA

Цель Pharma Digital Awards — проанализировать эффективность использования digital-инструментов в фарминдустрии и оценить конкурентоспособность производителей на белорусском фармацевтическом рынке.

Методология исследования

В рамках исследования будут проанализированы:

3 площадки;

9 категорий;

517 наименований.

Методология исследования предполагает анализ спроса на фармацевтические продуктов в разрезе трех систем: Google, Яндекс и 103.by.

Период исследования: январь — декабрь 2022 года.

В анализе приняли участие следующие категории:

от простуды и гриппа;

при кашле;

от аллергии;

от изжоги;

при заболеваниях глаз, век;

витамины;

для горла;

для носа;

для лечения и профилактики варикоза.

Награждение победителей Pharma Digital Awards состоится 21 апреля 2023 года.

Подробнее ознакомиться с методологией исследования можно здесь.