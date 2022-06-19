За белорусский ИТ-продукт британцы заплатили почти 30 млн долларов

Чем отечественный стартап Wannaby заинтересовал крупную онлайн-платформу по продаже модной одежды?

Белорусский стартап Wannaby Inc, который разработал технологию для виртуальной примерки обуви, аксессуаров и косметики, продан британской онлайн-платформе по продаже товаров премиум-брендов Farfetch за 29,4 млн долларов, сообщает Forbes. Как следует из отчетности английской компании, 24,5 млн Farfetch заплатит наличными, а 4,9 млн - акциями (около 302 тыс. бумаг по 16 долларов).

Чем же примечательна белорусская разработка, что британцы выложили за нее такую сумму? Оказывается, она идеально подходит для онлайн-торговли, так как позволяет покупателю виртуально примерить приобретаемый товар. А именно примерка до сих пор оставалась самым уязвимым местом для маркетплейсов.

Стартап запустил приложение Wanna Kick в январе 2019 года, а спустя несколько месяцев эту функцию уже начали тестировать в Lamoda. Знаменитый модный бренд Gucci также добавил в свое приложение функцию виртуальной примерки кроссовок. Сегодня Farfetch уже использует на своей платформе технологии Wanna в таких категориях как кроссовки, аксессуары и косметика.

Сервис Wanna был основан в 2017 году белорусами Юрием и Алексеем Мельничеками. Причем, Юрий Мельничек был в свое время основателем знаменитого сервиса Maps.me, который в 2014 году купила VK (бывшая Mail.ru Group) за 542 млн рублей. В 2019 году сервис Wanna купила венчурная компания Palta Алексея Губарева и Юрия Гурского. В последние годы разработчики Wanna работают из Литвы, Польши и Кипра. Сейчас они все вошли в штат Farfetch.

Британский онлайн-маркетплейс в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже был оценен в 5,8 млрд долл. Компания работает с покупателями из 190 стран мира и продает товары 1400 брендов. Преимущественно это одежда, обувь и аксессуары.

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