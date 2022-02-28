Рынок M&A в Беларуси в 2021 году вырос в два раза

Более 85% сделок по покупке-продаже бизнеса пришлось на ИТ-сектор. Специалисты говорят, что эта тенденция продолжится и в 2022 году.

Компания Capital Times проанализировала белорусский рынок слияний и поглощений. Как говорится в отчете, рынок M&A Беларуси за минувший год показал двукратный рост по сравнению с 2020-м, а количество сделок в ИТ-секторе выросло более чем в 3 раза. Всего за 2021 год с компаниями, основанными в Беларуси, и бизнесами, где хотя бы один из собственников является белорусом, было совершено 64 сделки, из них 56 - с ИТ-компаниями. 21 сделка была совершена с участием инвесторов из США, а почти половина (29) таких сделок прошли за пределами белорусской юрисдикции.

Что касается ИТ-сектора, то оценочный объем M&A-сделок здесь составил около 1,8 млрд долл. Причем, инвесторов, в первую очередь, интересовали продуктовые компании (41 сделка), а лишь потом - сервисные (15 сделок). 32 сделки в ИТ - это венчурный рынок, т.е. перспективные стартапы, которые по совокупности привлекли 450 млн долл.

Самой крупной сделкой в ИТ-секторе стала покупка разработчика игр Easybrain шведской компанией Embracer Group за 765 млн долл. Компания EPAM, которая впервые попала в индекс S&P 500, совершила самое большое число сделок на общую сумму порядка 300 млн долл. А PandaDoc привлекла 55 млн долл. и получила престижный статус Единорога. Масштабы сделок на локальном рынке - скромнее. Здесь можно выделить покупку компанией Softline разработчика программного обеспечения Belitsoft. По оценке Capital Times, сумма сделки могла составить от 7 до 15 млн долл.

После долгого «затишья» оживился банковский сектор. Здесь состоялись 4 знаковые сделки на общую сумму около 100 млн долл. Это: покупка Идея Банка МТБанком, продажа самого МТБанка компании Stoneva Limited ливанского бизнесмена Ромео Абдо, продажа семьей Гуцериевых Паритетбанка российскому бизнесмену Расиму Исмаилову и покупка Франсабанка Альфа-Банком.

Как отмечают аналитики Capital Times, в 2022 году, скорее всего, ИТ-сектор также станет основным драйвером белорусского рынка M&A, поскольку тренд на слияния-поглощения в этом бизнесе наблюдается во всем мире. При этом венчурные сделки будут наиболее массовыми в силу относительно низкой стоимости таких активов. Что касается более или менее заметных сделок в производственной сфере и на финансовом рынке, они по-прежнему носят в Беларуси единичный характер в силу специфики национальной экономики и текущей экономической ситуации в стране.

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