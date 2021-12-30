Альфа-Банку все-таки удалось купить Франсабанк

Ранее сообщалось, что сделка может сорваться, так как Национальный банк не давал согласия на ее осуществление.

Как сообщается в официальном комментарии Альфа-Банка, сумма сделки по приобретению 99,98% акций Франсабанка составила около 27 млн. рублей, или почти 10,7 млн долларов. Это примерно половина собственного капитала Франсабанка (55,62 млн руб.). Сделка прошла через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Интеграция Франсабанка в систему «Альфы» должна завершиться в течение 2022 года, а переход на обслуживание в новый банк для клиентов Франсабанка будет максимально комфортным и бесшовным, - говорится в сообщении.

- Такая сделка требует от банка-покупателя существенного запаса финансовой прочности и ликвидности. Эти моменты внимательно оценивает регулятор в процессе согласования. Основную ставку в стратегии мы по-прежнему продолжаем делать не на сделки слияний и поглощений (М&А), а на органический рост: внедрение новых технологий, совершенствование сервиса и реализацию уникальных продуктовых решений для наших клиентов. Тем не менее мы постоянно смотрим на другие возможности роста, и приобретение Франсабанка - один из примеров, - прокомментировал финансовый директор Альфа-Банка Никита Гуляев.

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) было создано в 1999 году. До ноября 2008 г. банк назывался ЗАО «Межторгбанк», пока в июле 2008-го его не приобрел Консорциум «Альфа-Групп». В декабре 2012 года «Альфа-Групп» завершил сделку по приобретению акций еще одного белорусского банка - ЗАО «АКБ «Белросбанк». В настоящее время Консорциуму принадлежит 99,9% акций ЗАО «Альфа-Банк».

Альфа-Банк - универсальный банк, который оказывает услуги юридическим лицам с ориентацией на крупный корпоративный сектор и торговое финансирование, активно работает на рынке ценных бумаг и в качестве инвестиционного банка. Он находится на 7-й позиции по активам на рынке Беларуси. В 2021 году «Альфа» получила гран-при ежегодной банковской премии «Банк года», а также наивысшие награды от международных экспертов Euromoney, The Banker и Global Finance. В конце 2021-го банк принял бизнес-стратегию на ближайшие 3 года, которая включает активное развитие бренда на рынке Беларуси.

Франсабанк (до переименования - ОАО Банк «Золотой талер») с 2008 года является дочерним банком крупнейшего ливанского Fransabank S.A.L. и занимает 20-е место по активам на банковском рынке Беларуси. Банк обслуживает клиентов в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле и Лиде. Франсабанк специализируется на полном спектре банковских услуг для физических и юридических лиц.

Завершение этой сделки любопытно еще и тем, что в течение этого года Нацбанк не аттестовал нескольких топ-менеджеров Альфа-Банка с формулировкой «признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации…». Некоторые интернет-источники писали, что с учетом блокировки сделки по покупке Франсабанка, это говорит о претензиях, имеющихся у регулятора к руководству «Альфы». Вероятно, теперь эти противоречия сняты.

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