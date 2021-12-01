Определен перечень системно значимых банков на 2022 год

В общей сложности в него вошли 13 крупнейших белорусских кредитных организаций. Что значит этот статус и для чего это делается?

Ежегодно Национальным банком определяется «перечень системно значимых банков» I и II категорий системной значимости. Это делается с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования всей банковской системы. То есть, речь идет о банках, проблемы которых могут негативно сказаться на экономике в целом.

Как сообщает, Управление информации и общественных связей Нацбанка, в перечень системно значимых банков на 2022 год вошли 13 организаций, которые разделены на две группы. К группе системной значимости I отнесены: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Сбер Банк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк». К группе системной значимости II отнесены: ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО «МТБанк» и ОАО «Банк Дабрабыт».

При отнесении банков к числу системно значимых берется в расчет оценка их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности, взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами. Расчет этих показателей осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 18 мая 2017 г. №180.

Статус системно значимого с одной стороны полезен. Это и определенный престиж в лице клиентов и партнеров и гарантия поддержки государства, если «что-то пойдет не так». А с другой стороны - это повышенные требования. В течение 2022 года таким банкам необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Те, кто попал в категорию I, должны добавить к обычным, установленным в стране нормативам, 1,5%. Для группы II этот показатель установлен в 1%.

Кроме того, в системно значимых банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.

На 30 ноября в Беларуси было зарегистрировано 26 банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также 5 представительств иностранных банков: Сommerzbank АG (Германия), Межгосударственный банк, «ЮниКредит Банк» (Российская Федерация), «Российский Сельскохозяйственный банк» и China Development Bank (КНР).

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