Топ-менеджеры Альфа-Банка не прошли аттестацию

Комиссия Нацбанка не аттестовала председателя правления Валерия Смоляка и директора по корпоративному бизнесу Константина Застольского.

Заседание квалификационной комиссии, как следует из информации на сайте Нацбанка, прошло 6 мая. В результате комиссия не аттестовала обоих топ-менеджеров Альфа-Банка с формулировкой «признан не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя (заместителя руководителя), члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации»

Официального разъяснения от Альфа-Банка пока не последовало. Только Onliner опубликовал краткий комментарий: «Мы принимаем к сведению решение НБРБ не аттестовать двух членов нашего правления. Правление имеет необходимый кворум, банк выполняет все нормативные показатели по капиталу и ликвидности и продолжает работать в обычном режиме для реализации своей стратегии».

В пресс-службе Национального банка сообщили, что не могут комментировать решение квалификационной комиссии. И при этом отметили, что квалификационные требования и требования к деловой репутации установлены Банковским кодексом Республики Беларусь. А также - Инструкцией о порядке проведения Национальным банком аттестации и оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.12.2012 №669 (http://www.nbrb.by/system/commission/docs).

В соответствии с пунктом 36 этой Инструкции кандидат, в отношении которого принято решение о несоответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к соответствующей должности, может быть вновь допущен к оценке соответствия после устранения причин, послуживших основанием для принятия такого решения. Но - не ранее чем через шесть месяцев со дня принятия решения о несоответствии! Исполнение обязанностей руководителя банка в случае освобождения его от должности (увольнения, перевода) или временного отсутствия может быть возложено на лиц, прошедших оценку соответствия требованиям, предъявляемым к соответствующей должности, либо на заместителя руководителя на срок не более одного года.

Т.е. формально Альфа-Банк должен назначить исполняющих обязанности председателя правления и директора по корпоративному бизнесу до «исправления недостатков» или обжаловать принятое комиссией решение. Любопытно, что Валерий Смоляк стал победителем ежегодной премии «Банк года-2019» в номинации «Топ менеджер-2019». А сам Альфа-Банк стал лауреатом Гран-при премии «Банк года-2020».

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