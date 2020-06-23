Роль российского капитала в белорусской банковской системе

Эксперты объяснили, почему развитие белорусской экономики затруднительно без банков, связанных с РФ.

Роль российских инвестиций для Беларуси

Согласно отчету Национального статистического комитета РБ об иностранных инвестициях в 2019 году, за прошлый год из-за рубежа в реальный сектор белорусской экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 10 миллиардов долларов инвестиций. Ключевыми инвесторами компаний республики выступили субъекты хозяйствования РФ (45,1% от всех поступивших инвестиций).

"Российский капитал крайне важен для Беларуси с точки зрения сведения торгового баланса, традиционно проблемного для Минска. Исторически так сложилось, что для покрытия дефицита стране необходимы средства иностранных банков, особенно российских. Например, сальдо внешней торговли товарами и услугами за прошлый год составило минус 6,4 миллиарда долларов. Чтобы свести концы с концами, нужен финансовый ресурс", – дополняет глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По данным Центробанка РФ, по итогам 2019 года Беларусь стала крупнейшим получателем российских прямых инвестиций на территории бывшего СССР. По состоянию на 1 января 2020 года объем ресурсов, направленных в Беларусь, составил 4 258 миллионов долларов (годом ранее — 3 960). Из них 3 680 миллионов – участие в капитале, а 578 миллионов – долговые инструменты. Банки с российским капиталом нужны, в первую очередь, самому Минску, считает Мендкович. По его словам, российские финансы – это источник для модернизации и восстановления конкурентоспособности национальной промышленности.

Жизнеспособность белорусской банковской системы

"Без российских дочерних структур белорусская банковская система будет нежизнеспособна. Они важная составляющая банковской системы республики", – уверен эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Его слова подтверждают данные отчета Национального банка Беларуси за 2019 год. Из семи финучреждений, которые Нацбанк страны относит к I группе системно значимых банков, три – российские. Это БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк. Основная часть банковских вложений граждан размещалась именно в этих семи банках. Доля указанных банков на рынке депозитов физлиц на 1 января 2020 года составила 85,6% (20,6 миллиарда рублей).*

"Белорусская банковская система компактна, и именно российские банки обслуживают товарооборот России и Беларуси", - приводит Беляев еще один довод в пользу российских банков.

Согласно данным таможенной статистики РБ за 2019 год, на долю РФ приходилось 49,3% стоимостного объема внешней торговли Беларуси.

Кроме того, роль банков с российским участием важна и в секторе кредитования. Так, по данным belmarket.by, за первые 9 месяцев 2019 года банки Беларуси выдали клиентам кредиты общим объемом 43,8 миллиарда рублей. 24,9% от этой суммы обеспечили банки с российским участием: Белгазпромбанк – 6,6%, БелВЭБ – 6,8%, БПС Сбербанк – 5,7%, Альфа-банк – 3,7%, ВТБ Беларусь – 2,1%.

Исходя из отчетов Белгазпромбанка, за 2019 год структура получила 96,6 миллиона белорусских рублей прибыли, увеличила активы до 4973,3 миллиона рублей, собственный капитал – до 750,4 миллиона рублей. По размеру активов, собственного капитала и уставного фонда Белгазпромбанк занял третье место в банковской системе Беларуси, уступая только крупнейшим государственным банкам: Беларусбанк и Белагропромбанк.

*Полный список банков, относящихся к I группе системно значимых банков: ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белинвестбанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "БПС-Сбербанк", ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белгазпромбанк".

Источник: Sputik