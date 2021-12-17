EPAM вошла в элиту мирового бизнеса

На фоне информации о включении компании в престижный индекс S&P 500 ее акции выросли на 12%

Как сообщают зарубежные источники, компания EPAM впервые включена в индекс S&P 500. Уже на премаркете (сделки, которые совершаются на бирже до официального открытия рынка - за час до основной сессии) ее акции подорожали на 12%.

Попасть в этот индекс непросто хотя бы потому, что число его участников ограничено. Минимальный «порог входа» - капитализация компании должна превышать 13,1 млрд долл., а оборот ее акций на протяжении как минимум шести последних месяцев должен составлять свыше 250 тысяч бумаг в месяц. То есть, бумаги должны быть высоколиквидными, и не менее половины от их общего числа должны находиться в свободном обращении. При этом компании нужно базироваться в США и иметь листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, NASDAQ или Чикагской бирже опционов и показывать прибыль по ходу последних четырех кварталов.

СМИ сообщали, что еще в сентябре Bloomberg выбрал несколько компаний, которые могут войти в S&P 500 в ближайшее время. Среди них была и EPAM, показатели которой значительно превышают порог рыночной капитализации для включения. При этом решения об изменении состава индекса принимаются неизвестной группой сотрудников, которая собирается ежемесячно, и невозможно узнать заранее, какие акции будут добавлены.

Как правило, после включения в S&P 500 акции компании дорожают. Хотя нужно сказать, что с этим у EPAM дела и так обстоят неплохо. За последний год компания подорожала на 15 млрд долл., а ее рыночная оценка составляла более 33 млрд.

- Для EPAM включение в индекс S&P 500 - это очень почетно и хорошо с точки зрения PR. Это как Fortune 500, только лучше, поскольку более объективно, - прокомментировал порталу dev.by бизнесмен и инвестор Кирилл Голуб. - Для бизнеса компании это полезно: проще будет выигрывать тендеры у конкурентов. Для курса акций компании - отлично. Это приведет сначала к краткосрочному росту котировок, а потом, с большой вероятностью, и к долгосрочному.

EPAM - американская компания с белорусскими «корнями», которая представлена в более чем 40 странах с числом сотрудников - свыше 52 тыс. СEO компании, ее президент и председатель совета директоров - белорусский бизнесмен Аркадий Добкин.

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