В ИТ-бизнесе рост доходов и кадровый дефицит

Belarus IT Companies Club (BICC) провел опрос собственников и директоров 120 отечественных ИТ-компаний. Результаты оказались довольно любопытными.

По данным опроса, который проводился в начале октября, обнаружилось несколько важных трендов. Первый - увеличивается количество компаний, открывающих представительства за рубежом. Прошлой осенью таких было 45%, этой - 56%. Еще 28% - планируют открыть зарубежные офисы, хотя осенью 2020-го об этом задумывались только 19%.

Второй: общее финансовое состояние ИТ-компаний в сравнении с 2020 годом улучшается. Об этом заявили 49% опрошенных руководителей, хотя еще в апреле 2021-го таких было 39%. У 40% респондентов финансовое состояние не изменилось. Об ухудшении дел заявили 11% опрошенных. В апреле 2021 г. доля таких ответов составляла 20%, а в октябре 2020-го - 27%. Об увеличении выручки в 2021 г. по сравнению с 2020-м сообщили 71% участников опроса. Уменьшилась выручка лишь у 4% компаний. Более чем у половины компаний (59%) повысился рейт (почасовая ставка).

Финансовое состояние белорусских ИТ-компаний в 2021 г.

Третий: текущая ситуация в Беларуси оказывает влияние на ведение бизнеса во многих компаниях. Так, 59% респондентов отметили возникновение тех или иных проблем с клиентами и партнерами. 44% участников опроса указали на проблемы с приемом платежей из-за рубежа.

Четвертый тренд связан с кадрами: 65% компаний увеличили численность работников, по сравнению с 2020 годом. В сравнении с весенним опросом этот показатель вырос на 11%. Число компаний, которые уменьшили штат, снизилось по сравнению с апрельскими данными на 6% и составило 15%. Штат сотрудников, работающих за рубежом, по сравнению с 2020 г., увеличился у 51% респондентов. Причем отмечается, что в Беларуси налицо нехватка квалифицированных ИТ-кадров: 78% руководителей говорят о снижении количества технических специалистов на рынке труда.

Обратной стороной кадрового дефицита является рост зарплат в отрасли. Абсолютное большинство участников опроса (87%) отмечают рост запросов со стороны технических специалистов. В апреле доля таких ответов составляла 57%, а в октябре 2020-го - 13%. В связи с этим 84% респондентов сообщили об увеличении среднего уровня зарплат в ИТ-компаниях.

Пятый тренд - релокация. 35% опрошенных считают, что за последние полгода за рубеж переехали примерно 5-10% ИТ-специалистов, 50% думают, что отток составил более 10%. По прогнозам релокация разработчиков за рубеж или продолжится с той же скоростью или усилится (63%). Хотя 35% участников опроса прогнозируют замедление оттока в ближайшее время.

Интересны ответы топов ИТ-бизнеса о возможности вывода бизнеса из Беларуси. 46% компаний не планируют этого даже частично. Чуть больше половины - поддерживают идею релокации части сотрудников, но не бизнеса целиком. При этом 30% компаний уже вывезли часть команды или находятся в процессе релокейта, 22% - планируют это сделать. Только 2% компаний вывезли всех сотрудников или работают над этим. Для сравнения: в апреле оставаться в Беларуси планировали 62% компаний, а 37% выступали за частичную релокацию.

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