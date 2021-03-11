Идея Банк продан за 50 млн рублей

Стало известно, что сделка будет закрыта до 2 апреля 2021 года. Покупателем является МТБанк, принадлежащий компаниям Алексея Олексина.

Владелец Идея Банка - польская компания Getin Holding S.A. - заявила о намерении продать свой белорусский актив МТБанку или его аффилированным лицам еще осенью. 19 ноября 2020 г. ее дочерняя компания Getin International S.A. и МТБанк даже подписали «письмо о намерениях». А 11 января 2021-го было получено разрешение белорусского Нацбанка на совершение этой сделки.

Но потом у сторон появились какие-то проблемы, которые наблюдатели связывали с возможностью введения санкций против Алексея Олексина. Поэтому осуществление сделки было отложено до марта. И вот теперь пресс-служба «Getin Holding» сообщила, что Getin Holding S.A. совместно с Getin International S.A. заключили с ЗАО «Минский транзитный банк» договор о продаже примерно 99,999% акций ЗАО «Идея Банка» со штаб-квартирой в Минске.

Согласно Соглашению об условной продаже, цена акций Идея Банк Беларусь будет составлять 50 млн руб., что эквивалентно 71,28 млн злотых по среднему обменному курсу Национального банка Польши на 24 февраля 2021, из которых: 49 999 117,5 бел. руб. - за 120 990 акций, принадлежащих Getin Holding S.A., и 882,5 бел. руб. - за 2 акции, принадлежащие Getin International S.A. Сообщается, что окончательно сделка будет завершена до 2 апреля текущего года.

Продажа белорусского банка польской компанией была делом практически решенным из-за серьезных финансовых проблем, с которыми она столкнулась и дальнейшего негативного фона в белорусско-польских отношениях. Идея Банк - один из самых продвинутых в Беларуси в плане розничного бизнеса. Его уставный фонд составляет свыше 40 млн руб., с покрытием ликвидности в январе, достигавшем 161%. Очевидно, что это тот случай, когда бизнес продается не потому, что он плохой, а из-за того, что его собственнику срочно нужны наличные…

Заключенное сторонами Соглашение об условной продаже регулируется английским законодательством. Как сообщается, право собственности на акции Идея Банка (Беларусь) будет передано после выполнения изложенных в нем условий.

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