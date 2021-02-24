Новые иностранные инвестиции снова сократились

Из 6 млрд долларов ПИИ, озвученных отечественной статистикой, основная часть приходится на долговые инструменты и реинвестированную прибыль.

Как сообщило Минэкономики Беларуси, по итогам 2020 года поступление иностранных инвестиций в Республику Беларусь составило 8 680,2 млн долларов. Причем, из них 6 006 млн долл.,или 69,2% - прямые иностранные инвестиции, 4,8 млн, или 0,06% - портфельные, 2 669,4 млн долларов, или 30,74% - прочие. Заметим, что даже не вдаваясь в подробности, 6 006млн долл. - это меньше, чем в 2019-м (7,233 млрд по официальной статистике). Если же разложитьПИИ в 2020-м на составляющие, то получается несколько другая картина.

В частности выяснится, что 3,863 млрдиз них приходится на разнообразные долговые инструменты - кредиты, займы, различные формы задолженности, лизинг и прочие инструменты на условиях возвратности и платности. Еще 1,942 млрддолл.- реинвестирование прибыли. Это понятно: бизнес нельзя просто взять и бросить, поэтому инвесторне выводитвсю прибыль из страны, а вкладывает ее в дальнейшее развитие.Конечно, это ПИИ, но фактически - от проектов, реализованных в прошлые годы. Что же касается новых прямых инвестиций в форме участия в капитале, то они в Беларуси в 2020 г. составили всего 199,9 млндолл.

Нужно сказать, что в последние годы вхождения иностранных инвесторов на белорусский рынок в принципе были редким явлением. Их новыевложения в капитал обычно составляли 300-400 млн долл. в год: 2016 - 295,7 млн долл., 2017- 343,6 млн, 2018- 423,4 млн, 2019 - 345,1 млн. Тем не менее, прошлый год оказался худшим за пятилетие в плане привлечения ресурсов новых инвесторов.

Еще интереснее выглядит региональная структура этих инвестиций: 155,7 млн долл. из них (то есть, подавляющее большинство) приходитсянаМинск и Минскую область. При этом в Минской области по сумме инвестиций лидируют районы, непосредственно прилегающие к столице. В другие регионы иностранные инвестиции попадают явно по остаточному принципу. Например, в Гомельской области новые вложения иностранных инвесторов в капитал в 2020 г. составили только 347,4 тыс. долл.

По странам происхождения новых инвестиций в капитале предприятий ситуация выглядит так: Россия - 21,6 млндолл., Британские Виргинские острова - 13,2 млн, остров Джерси - 8,6 млн, Иран - 36,5 млн, Кипр - 30,9 млн, ОАЭ - 14,6 млн, США - 14,7 млн, Чехия - 12,7 млн долл. Очевидно, что в этом списке очень велика доля территорий со «специфическим» режимом налогообложения.

Источник: banki24.by

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