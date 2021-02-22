Льготы не помогают? Белорусские СЭЗ потеряли 96% прибыли

Парк «Великий камень» и свободные экономические зоны Гомеля, Могилева и Гродно закончили 2020 год с чистыми убытками.

Из-за кризиса и девальвации рубля (в связи с последним образовались большие курсовые разницы) в 2020 году резиденты отечественных СЭЗ снизили чистую прибыль в 25 раз! Если в 2019-м она достигла 1,069 млрд руб., то в 2020-м составила 43,1 млн. То есть, чистая прибыль всех шести СЭЗ составила всего 4% от прошлогодней. А в трех свободных экономических зонах она оказалась ниже нуля: это Гомель-Ратон (-62,5 млн руб.), Могилев (-144,9 млн) и Гродноинвест (-322,4 млн руб.).

Среднесписочная численность работников резидентов СЭЗ за год упала на 1,7%. Это около 2,3 тыс. человек. В плюсе по количеству персонала оказалась только СЭЗ «Брест» - на 0,03%. Остальные зоны потеряли от 0,3 до 3,3% штатной численности. Средняя зарплата в СЭЗ также оказалась ниже, чем в среднем по стране - 1 226 руб. против 1 251 руб. в месяц. Причем, в СЭЗ «Минск» средний заработок составил 1 517 руб. (в городе Минске в целом - 1 782 руб.). А в региональных свободных экономических зонах он колебался в пределах от 1 129 до 1 187руб.

Что касается индустриального парка «Великий камень», то ситуация со средним уровнем зарплаты там несколько лучше - за 2020 год она достигла 2 395 руб. Но ее рост составил всего 1,3% и оказался ниже инфляции. Убытки парка «Великий камень» в 2020-м почти удвоились: 43,1 млн руб. против 22,8 млн в 2019-м. Прямые иностранные инвестиции в парк на чистой основе также сократились в 2,6 раза - до 44,3 млн долл., а сальдо внешней торговли товарами осталось отрицательным - минус 20,7 млн долл.

Источник: banki24.by

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