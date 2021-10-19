Семья Гуцериевых продала «Паритетбанк»

Сделка была закрыта 12 октября 2021 г. Принадлежащие Саиду Гуцериеву акции ОАО «Паритетбанк» купил российский предприниматель Расим Исмаилов.

Как сообщает пресс-служба банка, «сумма сделки не раскрывается. Смена основного владельца банка не повлияет на его операционную деятельность. Paritetbank продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Все договоры, заключенные клиентами с банком, продолжают действовать, их условия остаются неизменными».

По данным «Коммерсантъ», Саид Гуцериев владел банком через компанию Beristore Holdings Limited с апреля 2020 года. Он купил 99,83% акций Паритетбанка у Государственного комитета по имуществу Беларуси. Остальные 0,1656% акций принадлежат более чем 2,5 тыс. частным лицам. Паритетбанк был основан в 1991 году, как банк «Поиск». Входит в 15 крупнейших банков страны по размеру активов, имеет 26 отделений.

В июне против отца Саида Гуцериева, миллиардера Михаила Гуцериева ввели санкции ЕС и Великобритания. После этого миллиардер передал 37,15% акций «Русснефти» кипрской компании Vemonar Holdings. Недавно ряд интернет-источников также распространили информацию о том, что у российского бизнесмена начались проблемы с основным проектом в Беларуси - строительством Нежинского горно-обогатительного комбината под Любанью, которое финансируется за счет китайского кредита. Как сообщалось, Китай приостановил финансирование этого проекта.

Фото: «Коммерсантъ»

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