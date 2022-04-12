Российский рубль почти вернулся к февральскому курсу. Белорусский - пока отстает

По мнению финансовых аналитиков, это связано с тем, что наша экономика более уязвима к внешним шокам. Поэтому белорусская валюта девальвируется не параллельно с российской, а немного иначе.

За последние две недели на валютном рынке произошло довольно значительное укрепление российского рубля. На 7 апреля его биржевой курс достиг 76 росс. руб. за доллар. Это оказало влияние на курсы валют в Беларуси. Так, 25 марта по Нацбанку доллар стоил 3,1952 белорусских рублей, а на 7 апреля - уже 2,9466. Однако большинство аналитиков считают, что обольщаться снижением курса американской валюты белорусам не стоит.

Проблема в том, что такой значительный рост российского рубля во многом является искусственным явлением. Сейчас там налицо - жесткое административное регулирование валютного рынка. На полгода население лишено права приобретать наличную валюту, ограничены операции по валютным счетам, переводы в адрес нерезидентов, а также вывоз валюты из страны. Ну и вишенка на торте: все предприятия должны продавать не менее 80% своей валютной выручки. То есть, фактически курсообразование в России сегодня не является рыночным, а с учетом 50%-й доли российского рубля в нашей валютной корзине, нынешний курс белорусского рубля тоже нельзя считать вполне рыночным.

Но даже в условиях сильной зависимости от рубля РФ наш рубль демонстрирует меньшее снижение. Потому что есть факторы, которые не позволяют ему откатиться к желаемой многими отметке 2,6. Это - и большая уязвимость нашей экономики к санкциям и внешним шокам, и гораздо меньшая валютная «подушка». В марте начался процесс, который аналитики предсказывали еще в начале года - рост стоимости валютной корзины. С начала года и до 7 апреля этот рост составил +7,69%. Это значит, что белорусский рубль девальвируется уже сам по себе - в силу внутренних причин, а не из-за коррекции какой-либо из других валют.

В этом плане интересна статистика операций с валютой, которую ежемесячно обновляет Нацбанк. В марте она показала значительный рост чистой покупки валюты в стране в объеме 382,2 млн долларов. Для сравнения: в феврале эта цифра составила 290 млн, а в январе - вообще наблюдалась чистая продажа в объеме 41,9 млн. Основными покупателями валюты в марте стали предприятия и банки, которые купили на чистой основе соответственно 274,1 и 372,6 млн долларов. И даже очень значительная продажа валюты населением (-243,9 млн) и нерезидентами (-20,6 млн) не перекрыла эти цифры.

Рост спроса на валюту сказывается на резервах Нацбанка, который был вынужден возобновить валютные интервенции. За март 2022 года ЗВР страны снизились на 692,9 млн долларов (-8,4%). Напомним, что в феврале они также снизились, но менее критично - на 259,1 млн долларов (-3%). В результате на 1 апреля, по предварительным данным Нацбанка, ЗВР составили 7 571,7 млн долларов в эквиваленте.

«Снижение показателя международных резервных активов по итогам марта обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 100 млн долларов США, продажей в начале марта Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также переводом части средств в иностранной валюте в активы, формально не относящиеся к резервным активам по международным стандартам», - прокомментировал регулятор.

Можно добавить, что согласно «Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год», объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее 7 млрд долларов. В республиканский бюджет на 2022 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 2,8279.

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