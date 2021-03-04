Число резидентов ПВТ превысило тысячу

Наблюдательный совет Парка высоких технологий зарегистрировал 65 новых резидентов и отметил тенденцию активного развития стартапов. На сегодняшний день ПВТ объединяет 1021 компанию.

Сообщается, что новыми резидентами ПВТ стали представители медицинской сферы, финтеха, электронной коммерции, игровой индустрии, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

Компания «Интеграция Дистрибуция Проекты» намерена разрабатывать программное обеспечение и оборудование для оплаты проезда через биометрические терминалы в минском метро, а также создаст рабочее место пограничника с системой распознавания лиц при прохождении границы.

«Бадробот» займется разработкой программно-аппаратного комплекса, состоящего из самостоятельно спроектированного умного строительного принтера, встроенного программного обеспечения и CAD/CAM-приложения для управления строительным принтером.

«А1 ИКТ сервисы» выделилось из унитарного предприятия «А1». Новая компания будет ориентирована на расширение доступных клиентам возможностей и услуг на базе собственного дата-центра А1, включая размещение информационных ресурсов клиентов, аудит в области ИТ, информационную безопасность, проектирование и техническое сопровождение облачных решений и другое.

«РИНГЛ Софтвер Девелопмент» сконцентрируется на создании универсальной платформы для комфортного повседневного общения и деловых коммуникаций с расширенными возможностями в области безопасности, социального взаимодействия и электронной коммерции.

Также присоединились и резиденты с иностранным капиталом, в том числе 2 центра разработки зарубежных корпораций.

«Альторос Бел» в качестве центра разработки корпорации Altoros (США) планирует заниматься созданием и поддержкой программного обеспечения в сферах децентрализованных финансов и ограничения распространения COVID-19.

«Дерив БАЙ» представляет транснациональную группу компаний Deriv и будет работать над различными платформами в сфере онлайн-торговли.