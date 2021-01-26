Локальные венчурные инвестиции в Беларуси сократились на 92,6%

BIK Ratings опубликовало анализ рынка венчурного финансирования в Беларуси. Когда в мире в приоритете проекты в сфере здоровья и биотехнологий – в Беларуси полный упадок венчурного инвестирования.

Согласно данным BIK Ratings, глобальной тенденцией стало смещение фокуса венчурных инвестиций. В приоритете оказались проекты в сфере здоровья и биотехнологий, на которые в третьем и четвертом кварталах 2020 года пришелся основной рост объема инвестиций. Они подвинули даже IT-сектор, хотя последний по объему все еще удерживает лидерство.

Анализ сделок показывает, что инвесторы предпочитают поддерживать стартапы, нацеленные на смягчение последствий COVID-19 и те, которые решают более широкий спектр проблем со здоровьем: скрининг рака, доступ к медицинской помощи и так далее. Также отмечен рост инвестиций в проекты, позволяющие организовать удаленную работу. Инвесторы предполагают, что данный тренд мировой экономики будет лишь усиливаться.

Если смотреть по секторам, то первая тройка выглядит следующим образом: IT – 33% всех венчурных инвестиций, фармацевтика и биотехнологии – 15%, здравоохранение – 10%. Хотя фармацевтика и здравоохранение – это, по сути, одна сфера, которая по объему инвестирования (25%) уже вплотную приблизилась к IT (33%).

В Беларуси в 2019 году было привлечено 45,6 млн долларов венчурных инвестиций, а в 2020 – 36 млн долларов, то есть на 21,8% меньше. Основной объем обеспечили входящие инвестиции, в основном со стороны PandaDoc (привлекли 30 млн долларов), в то время как объем локальных инвестиций упал на 92,6%, ограничившись всего двумя сделками за год. Как отмечают авторы анализа, подавляющее большинство компаний структурируют сделки вне юрисдикции Беларуси, чтобы снизить возникшие риски.

Если рассматривать структуру венчурных портфелей, то в 2019 году на IT приходилось 23%, а на сферу здоровья – 16%. По итогам 2020 года практически все венчурные инвестиции (85%) пришлись на IT-сферу и только 6% (216 тыс. долларов) на сферу биотехнологий.

По мнению специалистов, основная причина сложившейся ситуации – политическая нестабильность в стране, которая снижает интерес инвесторов к белорусским стартапам и вызывает отток квалифицированных кадров из страны.

Источник: Ежедневник