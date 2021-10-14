Банки не знают - куда «пристроить» рубли

Первый еженедельный аукцион по поддержке и изъятию ликвидности, которые недавно возобновил Нацбанк, принес неожиданные результаты.

Аукцион прошел 6 октября, и в его кредитной части не принял участие ни один банк! То есть выходит так, что коммерческим банкам сегодня рубли не нужны. Как говорят эксперты, у них сейчас избыток рублевой ликвидности, так как кредитование идет очень вяло и банки не знают, куда пристроить ту наличность, что у них есть. Это подтверждают и крайне низкие процентные ставки на межбанковском рынке - порядка 2,5% годовых, что чуть ли не в 4 раза ниже ставки рефинансирования!

В этих условиях банки готовы сами отдать деньги Нацбанку на депозит даже притом, что там средняя ставка составляет 3% годовых. Это намного меньше, чем при кредитовании, но зато дает гарантию возврата. Потому что, по оценке банков, сейчас на рынке крайне мало надежных заемщиков. А те, у кого есть валютная выручка, и кого банки рады были бы видеть в качестве своих клиентов, не спешат брать кредиты по заметно выросшим в последнее ставкам.

Нацбанку, в свою очередь, столько рублевой массы тоже не нужно. В результате на аукционе 18 банков хотели положить на депозит регулятора в общей сложности свыше 4 млрд рублей. А реально Нацбанк взял только чуть более 1 млрд, т.е. менее 25% свободных денежных средств коммерческих банков в белорусской валюте.

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