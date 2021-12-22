Из-за поправок в Указ №365 могут закрыться 17% агроусадеб

В БОО «Отдых в деревне» прокомментировали изменения, которые планируется внести в Указ «О развитии агроэкотуризма».

Как мы уже сообщали, Министерство спорта и туризма опубликовало поправки, которые планируется внести в Указ № 365 «О развитии агроэкотуризма». Их принятие коренным образом изменит условия деятельности агроусадеб и, как считают в БОО «Отдых в деревне», значительно усложнит их работу. Многие объекты вообще не смогут исполнить новых требований и будут вынуждены закрыться.

Одним из наиболее спорных положений в проекте нового Указа является требование наличия у владельцев усадеб на праве собственности, постоянного или временного пользования земельного участка площадью не менее 0,14 гектара, соответствующего целевому назначению. По словам Председателя Правления БОО «Отдых в деревне» Валерии КЛИЦУНОВОЙ, это ограничение создаст проблемы, прежде всего, объектам, расположенным в районных центрах, агрогородках и других населенных пунктах, где ограничена возможность получения земельных участков необходимой площади. Реализация этой меры приведет, по оценке БОО «Отдых в деревне», к закрытию порядка 17% действующих в Беларуси агроэкоусадеб,

- По нашему мнению, изменения по размеру земельного участка не должны иметь обратную силу и распространяться на агроэкоусадьбы, которые осуществляют свою деятельность на момент вступления в силу соответствующих изменений в законодательство… Иначе это приведет к сокращению рабочих мест в малых городских поселениях и сельской местности, невозможности возврата льготных кредитов, которые были получены субъектами агроэкотуризма для развития своих агроэкоусадеб. Кроме того, в соответствии с пунктом 1 ст. 66 Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 г. №130-З «О нормативных правовых актах», нормативный правовой акт не имеет обратной силы. То есть не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступления в силу, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан и юридических лиц, - говорится в официальном комментарии БОО «Отдых в деревне».

Второй спорный момент касается требования о необходимости осуществления субъектами агроэкотуризма деятельности по производству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции или ведению личного подсобного хозяйства.

- Это требование мы считаем не только трудновыполнимым, но и нецелесообразным, - комментирует Валерия КЛИЦУНОВА. - Почему-то в Министерстве спорта и туризма забывают, что агроэкотуризм - это, прежде всего, сфера обслуживания. То есть сервис, а не производство. Трудно представить себе, чтобы владелец усадьбы даже вместе с членами всей своей семьи мог обеспечить комфортный прием, размещение и культурный отдых своих гостей и одновременно работать в поле или, например, заниматься животноводством. Согласитесь, что, в конечном счете, мы едем в агроэкоусадьбу не для того, чтобы посмотреть на процесс свиноводства, а на отдых! И уж просто невозможно сегодня организовать питание туристов исключительно с использованием продукции собственного производства! К тому же есть усадьбы, расположенные, например, в Налибокской пуще, где нельзя заниматься ни растениеводством, ни животноводством. Зато можно угостить гостей своим медом, грибами или травяным чаем. Нельзя быть успешными во всем. Кто-то из владельцев таких объектов знает народные обряды и фольклор, кто-то - может проводить интересные экскурсии или сплавы по рекам и озерам, а кто-то развивает ремесла…Многие из этих людей занялись такой деятельностью даже не из-за денег, а потому что им самим это интересно. Поэтому я считаю, что при организации питания туристов нужно сохранить такой подход: использовать продукты питания ПРЕИМУЩЕСТВЕННО собственного производства. Требовать, чтобы в агроэкоусадьбах кормили гостей ТОЛЬКО собственными продуктами - это абсурд, мы ведь живем не в эпоху натурального хозяйства! Излишняя ориентация на производство продуктов будет отвлекать владельцев усадеб от обслуживания туристов. Мне кажется, здесь должна быть какая-то золотая середина, которую каждый владелец усадьбы найдет для себя сам.

Авторы проекта Указа также ссылаются на то, что часто соседи, проживающие рядом с агроэкоусадьбами, жалуются на шум, производимый на их территории. Поэтому Министерство спорта и туризма предлагает запретить превышение допустимого уровня шума в ночное время (с 23.00 до 7.00), а также в выходные и праздничные дни в жилом доме и на приусадебной территории.

На что в БОО «Отдых в деревне» отмечают, что в обосновании проекта Указа отсутствует точная статистическая информация относительно количества жалоб на превышение уровня шума со стороны агроэкоусадеб. Кроме того, предложенная формулировка проекта Указа не соответствует нормам Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2013 г. №399. Этим документом устанавливаются ограничения к уровню шума только в период времени с 23 до 7 часов, но не в выходные и праздничные дни. Было бы странным устанавливать для усадеб (где, напомним, могут проводиться свадьбы и корпоративы!) более жесткие требования, чем для обычных жилых домов.

Валерия Клицунова также считает, что поставленная авторами поправок в Указ №365 цель - ограничить предпринимательскую деятельность по сдаче домов в аренду и проведению банкетов под видом устройства агроэкоусадеб - такими методами не будет достигнута.

- Эти люди занимаются бизнесом, и для них не составит проблемы обойти ограничения, - считает специалист. - Даже после отмены всех льгот (а они, согласно новому Налоговому кодексу, должны быть отменены для агроэкотуризма с 2024 года) эти предприниматели легко перейдут на 10%-ный профналог, и будут работать дальше, просто не показывая всю выручку. Но для большинства настоящих агроэкоусадеб изменение порядка налогообложения плюс новые ограничения их деятельности - по размеру участков, объемам производства, запрету на шум и т.д. - поставят крест на их деятельности. Даже сейчас для некоторых удаленных объектов платить фиксированную сумму каждый месяц накладно. А если им придется организовывать полноценный налоговый учет, устанавливать кассовые аппараты и т.д., то многие предпочтут закрыться. Или тоже - просто начнут сдавать свои дома в краткосрочную аренду. И то, на что направлялись усилия людей (и государства!) столько лет, - развитие нового туристического продукта, создание рабочих мест в сельской местности, возрождение села - все это будет перечеркнуто одним махом.

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