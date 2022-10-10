Утверждены изменения в правила работы агроэкоусадеб

Поправки, ужесточающие некоторые требования в этой сфере, объясняются необходимостью исключить возможность вести гостиничный или ресторанный бизнес под видом агроэкотуризма.

Подписан Указ №351 «О развитии агроэкотуризма». Как сообщается, «документ направлен на совершенствование регулирования деятельности в сфере агроэкотуризма, повышение качества оказываемых услуг, исключение возможности вести гостиничный или ресторанный бизнес под видом агроэкоусадеб, защиту прав проживающих по соседству с ними граждан».

О подготовке поправок, ужесточающих некоторые требования в сфере агроэкотуризма мы писали еще в конце прошлого года. Тогда в БОО «Отдых в деревне» прокомментировали, что их принятие приведет к закрытию порядка 17% действующих в Беларуси агроэкоусадеб. Тем не менее, с некоторыми изменениями они утверждены Указом №351, большинство пунктов которого вступает в силу с 1 января 2023 г.

Из основных поправок можно выделить, во-первых, введение разрешительного порядка открытия таких объектов. В частности, теперь для начала осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма необходимо получить разрешение в райисполкоме. И даже действующие на этот момент агроусадьбы должны будут получить такое разрешение до 1 июля 2023 года. При этом с 1 июля 2023 г. облисполкомы будут наделены правом определять перечни населенных пунктов, на территории которых размещение агроэкоусадеб не допускается.

Второй момент: субъектами агроэкотуризма смогут быть либо физические лица, производящие, или перерабатывающие сельхозпродукцию на своих (арендуемых) участках, либо сельскохозяйственные организации, при соблюдении ряда условий. А именно: необходимо наличие на праве собственности жилого дома с количеством комнат - не более десяти и «наличие возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, национальными традициями соответствующей местности».

Предполагается, что обеспечение питанием туристов должно осуществляться с использованием сельхозпродукции, произведенной или переработанной на земельных участках субъектов агроэкотуризма. К счастью, в документ не вошли формулировки, устанавливающие какие-то жесткие ограничения в сфере питания, которые предлагались в ранних версиях документа.

Агроэкоусадьбам также разрешили по-прежнему осуществлять проведение презентаций, юбилеев, банкетов, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий и оказывать банные услуги. Правда, с важной оговоркой: запрещается проводить такие мероприятия в непосредственной близости от границ земельных участков, на которых расположены жилые дома для постоянного проживания физлиц. Установлена также ответственность владельцев агроэкоусадеб за нарушения (в том числе гостями!) общественного порядка или спокойствия граждан, за несоблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранных и противопожарных требований.

Кроме того, теперь договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма с гостями и туроператорами, привлекающими туристов, должны будут заключаться в соответствии с типовыми формами, установленными Совмином. Владельцам усадеб также разрешат нанимать персонал по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Ссылки по теме:

Из-за поправок в Указ №365 могут закрыться 17% агроусадеб

Льготы в сфере агроэкотуризма продлены до 2025 года