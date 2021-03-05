Льготы в сфере агроэкотуризма продлены до 2025 года

Указом №40 предусмотрено кредитование агроусадеб под 5% годовых, а также возможность одному собственнику иметь две таких усадьбы.

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Указ №40 вносит изменения в указы: №372 от 2 июня 2006 г. «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» и №365 от 9 октября 2017 г. «О развитии агроэкотуризма».

Основные нововведения для субъектов агроэкотуризма с 1 января 2021 г. (Указ распространяет действие на отношения, возникшие с начала года):

- продление до 2025 г. существующих условий ведения хозяйственной деятельности в сфере агроэкотуризма - предоставление ОАО «Белагропромбанк» кредитов в сумме до 2 тыс. базовых величин (в расчете на одного субъекта агроэкотуризма за весь период кредитования) на срок до 5 лет (физлицам - до 7 лет) в белорусских рублях под 5% годовых;

- предоставление права субъектам агроэкотуризма осуществлять деятельность по оказанию соответствующих услуг на территории двух агроэкоусадеб;

- уточнение порядка уплаты сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, порядка прекращения деятельности и предоставления отчетности.

По ранее озвученным данным, за время действия льгот кредитной поддержкой Белагропромбанка воспользовались более 600 субъектов агроэкотуризма. Им было выделено кредитных ресурсов на общую сумму 7,4 млн рублей. В 2020 г. в Беларуси насчитывалось почти 3 тыс. субъектов, работающих в данной сфере. За прошлый год агроусадьбы приняли порядка 500 тыс. гостей.

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